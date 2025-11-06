قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السوبر المصري.. سيراميكا يطمح لصناعة التاريخ أمام الأهلي في نصف النهائي
حزب الله: نؤكد حقنا ‏المشروع في مقاومة الاحتلال والوقوف إلى جانب جيشنا
مصر تدخل خط استثمار الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية
الري: إطلاق تجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات بـ التابلت
جوع ومقابر جماعية .. كوارث مفزعة في السودان
الأيام البيض.. حكم من نسي صيامها وهل يمكن قضاؤها؟
غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري
باختيار مؤتمر اليونسكو | العناني مديرًا للمنظمة بعدد أسواق غير مسبوق
عبدالرؤوف يستقر على تشكيل الزمالك لموقعة بيراميدز في كأس السوبر
بيراميدز جاهز لموقعة الزمالك في السوبر.. يورتشيتش يستقر على التشكيل المتوقع
قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر
الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة
أخبار البلد

احذر.. أدوية في شنطة سفرك قد تعرضك للمسألة القانونية

منشور الوزارة
منشور الوزارة
عبدالصمد ماهر

نشرت وزارة الصحة والسكان نشرة لأبرز الأدوية التي من الممكن أن تسبب مشكلة قانونية للمسافر إلي الخارج كون تلك الأدوية محظورة في البلد المسافر إليها المواطن.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن  الدواء المصرح به في مصر قد يكون ممنوعًا في البلد التي تسافر لها.. اتبع هذه الخطوات قبل إغلاق حقيبتك. 

منشور الوزارة 

للتأكد .... قد تنقذ رحلتك من كارثة قانونية

اتبع الـ 4 خطوات السحرية قبل إغلاق الحقيبة

1. تحقق من القائمة السوداء : قم بزيارة موقع السفارة أو القنصلية الرسمي للوجهة وابحث عن "قائمة الأدوية المحظورة / المقيدة" -معظم الدول تنشرها بوضوح تام.

2. الوصفة رفيقتك الدائمة : لا تسافر بدون روشتة حديثة" من طبيبك مترجمة إلى الإنجليزية أو لغة البلد المضيف هي درعك الرسمي

3. كمية السفر فقط : احمل ما تحتاجه بالضبط لأيام الرحلة الكميات الكبيرة - شبهة تجارية، حتى لو كان الدواء مسموحًا

4. الإفصاح عند الوصول : عند أي شك، أعلن فورًا للجمارك: “لدي أدوية شخصية مع روشتة”

منشور الوزراة 
الصحة وزارة الصحة المطار السفر للخارج أدوية مصرح بها حقيبة السفر

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جانب من الأعمال والحرف اليدوية

تراثنا يجمعنا.. بازار سنوي يحتفي بالحرف والهوية الفلسطينية

القومي للمرأة ينظم تدريباً مكثفاً لمتابعي العملية الانتخابية

القومي للمرأة ينظم تدريباً مكثفاً لمتابعي انتخابات مجلس النواب 2025

نفقة الدولة

الصحة: 902 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ8 مليارات جنيه خلال شهرين

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

