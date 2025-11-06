احذر.. أدوية في شنطة سفرك قد تعرضك للمسألة القانونية

نشرت وزارة الصحة والسكان نشرة لأبرز الأدوية التي من الممكن أن تسبب مشكلة قانونية للمسافر إلي الخارج كون تلك الأدوية محظورة في البلد المسافر إليها المواطن.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الدواء المصرح به في مصر قد يكون ممنوعًا في البلد التي تسافر لها.. اتبع هذه الخطوات قبل إغلاق حقيبتك.

منشور الوزارة

للتأكد .... قد تنقذ رحلتك من كارثة قانونية

اتبع الـ 4 خطوات السحرية قبل إغلاق الحقيبة

1. تحقق من القائمة السوداء : قم بزيارة موقع السفارة أو القنصلية الرسمي للوجهة وابحث عن "قائمة الأدوية المحظورة / المقيدة" -معظم الدول تنشرها بوضوح تام.

2. الوصفة رفيقتك الدائمة : لا تسافر بدون روشتة حديثة" من طبيبك مترجمة إلى الإنجليزية أو لغة البلد المضيف هي درعك الرسمي

3. كمية السفر فقط : احمل ما تحتاجه بالضبط لأيام الرحلة الكميات الكبيرة - شبهة تجارية، حتى لو كان الدواء مسموحًا

4. الإفصاح عند الوصول : عند أي شك، أعلن فورًا للجمارك: “لدي أدوية شخصية مع روشتة”