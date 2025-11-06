بالطريق الإقليمي .. مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر بسبب حريق سيارة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر بسبب حريق داخل سيارة ملاكي، اليوم الخميس، أمام مساكن أليكس وست، الطريق الإقليمي.

وبدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من الأهالي يفيد باحتراق سيارة ملاكي على الطريق الدولي قبل مدخل الكيلو 21 باتجاه الإسكندرية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية لمكان الحادث، وفرضت كردون أمني لحماية المارة من امتداد ألسنة اللهب.

وكشف البلاغ عن اشتعال سيارة ملاكي وتفحمها، مما أسفر عن 3 وفيات وإصابة في حالة حرجة.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي أثناء سير السيارة، ما تسبب في تفحم شخصين بالمقاعد الخلفية، فيما حاول السائق الهروب لكنه لقي مصرعه بجانب السيارة. وأصيب شخص آخر نقل على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تمت السيطرة على الحريق وأعمال التبريد بواسطة الحماية المدنية، وأعيد فتح الطريق أمام حركة المرور بعد إزالة آثار الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر إجراءاتها، ونقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.