قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب الله: نؤكد حقنا ‏المشروع في مقاومة الاحتلال والوقوف إلى جانب جيشنا
مصر تدخل خط استثمار الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية
الري: إطلاق تجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات بـ التابلت
جوع ومقابر جماعية .. كوارث مفزعة في السودان
الأيام البيض.. حكم من نسي صيامها وهل يمكن قضاؤها؟
غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري
باختيار مؤتمر اليونسكو | العناني مديرًا للمنظمة بعدد أسواق غير مسبوق
عبدالرؤوف يستقر على تشكيل الزمالك لموقعة بيراميدز في كأس السوبر
بيراميدز جاهز لموقعة الزمالك في السوبر.. يورتشيتش يستقر على التشكيل المتوقع
قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر
الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لو حسيت بالأعراض دي اقعد في البيت..استشاري يحذر المواطنين مع تزايد أمراض الخريف

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

مع دخول فصل الخريف وتقلبات الجو بين الحرارة والبرودة، تزداد حالات الإصابة بالأمراض التنفسية ونزلات البرد، ما يدفع الخبراء إلى التحذير من التهاون في التعامل مع الأعراض البسيطة. 

وفي هذا السياق، وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، رسالة مهمة للمواطنين والطلاب، مؤكدًا على ضرورة البقاء في المنزل عند الشعور بأي أعراض برد أو مرض تنفسي، لحماية النفس والآخرين من العدوى.

سلالة جديدة تثير المخاوف

علق الدكتور عوض تاج الدين على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في خفاش برازيلي، موضحًا أن المسافة بين البرازيل ومصر بعيدة جدًا، ما يجعل احتمال انتقال الفيروس إلى البلاد ضعيفًا للغاية.
وأكد أن الوضع الصحي في مصر مطمئن، وأن ما تشهده البلاد من أمراض تنفسية في الوقت الحالي هو أمر طبيعي ومتوقع في هذا الفصل من السنة.

تقلبات الخريف وراء زيادة أمراض الجهاز التنفسي

أوضح مستشار الرئيس أن انتشار نزلات البرد والإنفلونزا في هذه الفترة مرتبط بالتغيرات الجوية المفاجئة، حيث ينتقل البعض من الأماكن الدافئة إلى الباردة والعكس بشكل متكرر، ما يضعف المناعة ويزيد فرص الإصابة.
وأشار إلى أن الخريطة الوبائية للأمراض التنفسية مستقرة، وأن نسب الإصابات ليست مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة.

"اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت"

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "قلبك مع جمال شعبان" الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، شدد الدكتور عوض تاج الدين على أهمية الوعي المجتمعي.
وقال :"أي شخص يصاب بدور برد أو أي مرض تنفسي لازم يقعد في البيت، عشان ما يعديش غيره."

وأكد أن هذه النصيحة تنطبق بشكل خاص على الطلاب، حيث تنتقل العدوى بسهولة داخل المدارس والجامعات.

نصائح للوقاية من العدوى

وجّه مستشار الرئيس عددًا من النصائح المهمة للوقاية من أمراض الخريف، أبرزها:

تجنب التنقل المفاجئ بين الأماكن شديدة البرودة والساخنة.

الالتزام بالراحة في المنزل عند ظهور أعراض البرد أو الحمى.

الحفاظ على تهوية الأماكن المغلقة.

الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، خاصة للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والأطفال.

لقاح الإنفلونزا.. حماية جزئية لكنها ضرورية

وأوضح الدكتور عوض تاج الدين أن لقاح الإنفلونزا لا يمنع الإصابة بشكل كامل، لكنه يقلل من حدة الأعراض والمضاعفات في حال الإصابة.
وأشار إلى أن اللقاح متوفر، وأنه من الأفضل الحصول عليه قبل دخول فصل الشتاء بشكل كامل، لتعزيز المناعة.

رسالة ختامية

وشدد مستشار الرئيس على أن الوقاية تبدأ من الوعي الفردي، وأن التهاون في التعامل مع نزلات البرد قد يؤدي إلى انتشار العدوى على نطاق واسع.

الأمراض التنفسية نازلات البرد اعراض الامراض التنفسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

ترشيحاتنا

جانب من الأعمال والحرف اليدوية

تراثنا يجمعنا.. بازار سنوي يحتفي بالحرف والهوية الفلسطينية

القومي للمرأة ينظم تدريباً مكثفاً لمتابعي العملية الانتخابية

القومي للمرأة ينظم تدريباً مكثفاً لمتابعي انتخابات مجلس النواب 2025

نفقة الدولة

الصحة: 902 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ8 مليارات جنيه خلال شهرين

بالصور

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد