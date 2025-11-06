لو حسيت بالأعراض دي اقعد في البيت..استشاري يحذر المواطنين مع تزايد أمراض الخريف

مع دخول فصل الخريف وتقلبات الجو بين الحرارة والبرودة، تزداد حالات الإصابة بالأمراض التنفسية ونزلات البرد، ما يدفع الخبراء إلى التحذير من التهاون في التعامل مع الأعراض البسيطة.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، رسالة مهمة للمواطنين والطلاب، مؤكدًا على ضرورة البقاء في المنزل عند الشعور بأي أعراض برد أو مرض تنفسي، لحماية النفس والآخرين من العدوى.

سلالة جديدة تثير المخاوف

علق الدكتور عوض تاج الدين على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في خفاش برازيلي، موضحًا أن المسافة بين البرازيل ومصر بعيدة جدًا، ما يجعل احتمال انتقال الفيروس إلى البلاد ضعيفًا للغاية.

وأكد أن الوضع الصحي في مصر مطمئن، وأن ما تشهده البلاد من أمراض تنفسية في الوقت الحالي هو أمر طبيعي ومتوقع في هذا الفصل من السنة.

تقلبات الخريف وراء زيادة أمراض الجهاز التنفسي

أوضح مستشار الرئيس أن انتشار نزلات البرد والإنفلونزا في هذه الفترة مرتبط بالتغيرات الجوية المفاجئة، حيث ينتقل البعض من الأماكن الدافئة إلى الباردة والعكس بشكل متكرر، ما يضعف المناعة ويزيد فرص الإصابة.

وأشار إلى أن الخريطة الوبائية للأمراض التنفسية مستقرة، وأن نسب الإصابات ليست مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة.

"اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت"

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "قلبك مع جمال شعبان" الذي يقدمه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، شدد الدكتور عوض تاج الدين على أهمية الوعي المجتمعي.

وقال :"أي شخص يصاب بدور برد أو أي مرض تنفسي لازم يقعد في البيت، عشان ما يعديش غيره."

وأكد أن هذه النصيحة تنطبق بشكل خاص على الطلاب، حيث تنتقل العدوى بسهولة داخل المدارس والجامعات.

نصائح للوقاية من العدوى

وجّه مستشار الرئيس عددًا من النصائح المهمة للوقاية من أمراض الخريف، أبرزها:

تجنب التنقل المفاجئ بين الأماكن شديدة البرودة والساخنة.

الالتزام بالراحة في المنزل عند ظهور أعراض البرد أو الحمى.

الحفاظ على تهوية الأماكن المغلقة.

الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، خاصة للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والأطفال.

لقاح الإنفلونزا.. حماية جزئية لكنها ضرورية

وأوضح الدكتور عوض تاج الدين أن لقاح الإنفلونزا لا يمنع الإصابة بشكل كامل، لكنه يقلل من حدة الأعراض والمضاعفات في حال الإصابة.

وأشار إلى أن اللقاح متوفر، وأنه من الأفضل الحصول عليه قبل دخول فصل الشتاء بشكل كامل، لتعزيز المناعة.

رسالة ختامية

وشدد مستشار الرئيس على أن الوقاية تبدأ من الوعي الفردي، وأن التهاون في التعامل مع نزلات البرد قد يؤدي إلى انتشار العدوى على نطاق واسع.