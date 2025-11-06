قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزب الله: نؤكد حقنا ‏المشروع في مقاومة الاحتلال والوقوف إلى جانب جيشنا
مصر تدخل خط استثمار الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات البيئية
الري: إطلاق تجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات بـ التابلت
جوع ومقابر جماعية .. كوارث مفزعة في السودان
الأيام البيض.. حكم من نسي صيامها وهل يمكن قضاؤها؟
غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر المصري
باختيار مؤتمر اليونسكو | العناني مديرًا للمنظمة بعدد أسواق غير مسبوق
عبدالرؤوف يستقر على تشكيل الزمالك لموقعة بيراميدز في كأس السوبر
بيراميدز جاهز لموقعة الزمالك في السوبر.. يورتشيتش يستقر على التشكيل المتوقع
قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر
الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
أخبار البلد

نائب وزير الخارجية: مصر حريصة على تمكين أبنائها بالخارج من المشاركة في الانتخابات البرلمانية

أ ش أ

أكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حرص الدولة المصرية على تمكين المواطنين المصريين بالخارج من ممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025.


وقال السفير حبشي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس/ - إن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وجه بتقديم جميع التيسيرات لضمان سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025 بسهولة ويسر ودون أي عوائق.   


وأضاف أن البعثات الدبلوماسية المصرية في مختلف دول العالم أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال أبناء الوطن المقيمين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025، المقرر إجراؤها غدا /الجمعة / للمصريين بالخارج على مدى يومين .  


وأوضح نائب وزير الخارجية أنه تم تجهيز 139 لجنة انتخابية داخل مقار البعثات المصرية في 117 دولة حول العالم، بما يتيح تغطية أكبر عدد ممكن من الجاليات المصرية، ويضمن مشاركة المواطنين دون عناء أو مشقة.  


وأشار السفير حبشي إلى أن وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، خصصت غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة خلال يومي التصويت لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، والرد على أي استفسارات أو ملاحظات، بما يسهم في تيسير عملية الاقتراع وتشجيع الناخبين على المشاركة.  


ودعا أبناء مصر بالخارج إلى التوجه لصناديق الاقتراع يومي الجمعة والسبت لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري، ودعم لمسيرة مصر الديمقراطية وحفاظ على مكتسباتها. 

 
ونوّه نائب وزير الخارجية ، بأن مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الدستورية تمثل إحدى المكاسب المهمة التي تحققت لهم خلال السنوات الماضية، مشيدًا بوعيهم وحرصهم الدائم على ممارسة حقهم في التصويت وإدراكهم لمسؤوليتهم الوطنية وحبهم لوطنهم.  


وشدد السفير حبشي على أن الانتخابات البرلمانية تمثل استحقاقًا محوريًا في الحياة السياسية المصرية، إذ يُعد مجلس النواب ركيزة أساسية في صنع القرار الوطني وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، لافتًا إلى أن حجم المشاركة في هذا الاقتراع يعكس وعي المواطنين بأهمية المشاركة في الحياة الديمقراطية.


 واختتم نائب وزير الخارجية بالتأكيد على أهمية المشاركة الفاعلة للمصريين في الخارج في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم لاختيار من يمثل المصريين ويتحدث باسمهم تحت قبة البرلمان.  

