قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
محافظ الإسكندرية يتفقد موقع حادث اشتعال سيارة بمحور المشير أبو ذكرى
نجم الأهلي السابق: الزمالك الأقرب لحسم السوبر أمام بيراميدز.. وناصر ماهر سيكون الورقة الرابحة
مدبولي: عملنا على توفير البنية الأساسية بكل مقوماتها للقطاع الصناعي
خلافات من 16 سنة و«تهديد لايف».. القبض على قاتـ.ل صاحب محل كشري حلوان
مقابل عفو إسرائيلي مشروط..واشنطن تقترح استسلام مقاتلي حماس في أنفاق رفح وتسليم الأسلحة
الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة
الرئيس السيسي يهنئ كمبوديا بذكرى يوم الاستقلال
نادٍ يحلم بضم ميسي في صفقة قصيرة استعدادا لـ كأس العالم 2026 .. ما القصة؟
بث مباشر.. افتتاح مصنع منصور لفلاتر المركبات بحضور رئيس الوزراء
احذر.. أدوية في شنطة سفرك قد تعرضك للمسألة القانونية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يلتقي أهالي الحواتكة بمنفلوط لمتابعة أعمال تطوير الكوبري

محافظ أسيوط يلتقي أهالي قرية الحواتكة
محافظ أسيوط يلتقي أهالي قرية الحواتكة
إيهاب عمر

عقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط لقاءًا مع أهالي قرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط، لمتابعة موقف أعمال التطوير الجارية بكوبري الحواتكة، باعتباره محورًا مروريًا حيويًا يخدم أبناء القرية والقرى المجاورة، فضلًا عن مناقشة عدد من المقترحات والمطالب الخدمية المرتبطة بالبنية التحتية والمرافق العامة.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها المحافظ مع المواطنين بمختلف المراكز، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحسين جودة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء اللقاء بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ومصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ، وعدد من ممثلي الشباب وأهالي القرية التي يبلغ عدد سكانها نحو 140 ألف نسمة.

إصلاح عطل اللانش النهري

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ عددًا من الشكاوى والملاحظات الميدانية، مؤكدًا على إصلاح عطل اللانش النهري بسعة 20 راكب والدفع بأتوبيس نهري بديل سعة 80 راكب ليعمل بشكل أساسي لحين الانتهاء من اعمال التطوير بالكوبري، على أن يبدأ تشغيله يوميًا في تمام الساعة السادسة صباحًا لتسهيل انتقال الأهالي بين جانبي الترعة الإبراهيمية.

 كما شدد على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لأعمال الصيانة، ومراعاة المواصفات الهندسية السليمة بما يضمن سلامة الكوبري واستمرارية استخدامه بأمان.

سرعة صيانة أعمدة الإنارة

كما استمع المحافظ إلى عدد من مطالب الأهالي المتعلقة بتطهير الجزء الواقع من ترعة بني حسين بنطاق القرية، وإنارة الطرق ومحيط المقابر، حيث وجه بسرعة صيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة في المناطق غير المضاءة.

وفي قطاع مياه الشرب، كلف المحافظ مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتركيب ماسورة جديدة قطر 8 بوصات بديلة عن القديمة (4 بوصات) لتقوية ضخ المياه من شرق القرية إلى غربها، كما وجه بتثبيت ملصقات تعريفية على سيارات الأجرة المخصصة لنقل المواطنين من وإلى أسيوط بالتنسيق مع إدارة المواقف لتسهيل التعرف عليها.

وأكد اللواء هشام أبو النصر حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم عن قرب، مشددًا على أن تحسين الخدمات في القرى والمناطق الريفية يمثل أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وقال إن الأجهزة التنفيذية لن تدخر جهدًا في دعم مشروعات البنية الأساسية وتوفير الخدمات الحيوية لأهالي الحواتكة ومركز منفلوط بأكمله، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

وقد لاقى اللقاء استحسان أهالي القرية الذين أعربوا عن تقديرهم لحرص المحافظ على الاستماع المباشر لشكواهم، مؤكدين أن لقاءه يعكس اهتمامًا حقيقيًا بمشاكل المواطنين وسعيًا جادًا لحلها.

أسيوط قرية الحواتكة مركز منفلوط كوبري الحواتكة اللانش النهري أتوبيس نهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 2025

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 2025

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير لـ ييس توروب: جماهير الأهلي لا ترضى إلا بالفوز

خالد الغندور

الغندور يطرح سؤالا هاما للجماهير بشأن بطولة السوبر

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يشارك متابعيه سجل الفائزين بالسوبر المصري

بالصور

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد