محافظ أسيوط يلتقي أهالي الحواتكة بمنفلوط لمتابعة أعمال تطوير الكوبري

عقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط لقاءًا مع أهالي قرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط، لمتابعة موقف أعمال التطوير الجارية بكوبري الحواتكة، باعتباره محورًا مروريًا حيويًا يخدم أبناء القرية والقرى المجاورة، فضلًا عن مناقشة عدد من المقترحات والمطالب الخدمية المرتبطة بالبنية التحتية والمرافق العامة.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها المحافظ مع المواطنين بمختلف المراكز، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحسين جودة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء اللقاء بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ومصطفى كحيلي عضو مجلس الشيوخ، وعدد من ممثلي الشباب وأهالي القرية التي يبلغ عدد سكانها نحو 140 ألف نسمة.

إصلاح عطل اللانش النهري

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ عددًا من الشكاوى والملاحظات الميدانية، مؤكدًا على إصلاح عطل اللانش النهري بسعة 20 راكب والدفع بأتوبيس نهري بديل سعة 80 راكب ليعمل بشكل أساسي لحين الانتهاء من اعمال التطوير بالكوبري، على أن يبدأ تشغيله يوميًا في تمام الساعة السادسة صباحًا لتسهيل انتقال الأهالي بين جانبي الترعة الإبراهيمية.

كما شدد على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لأعمال الصيانة، ومراعاة المواصفات الهندسية السليمة بما يضمن سلامة الكوبري واستمرارية استخدامه بأمان.

سرعة صيانة أعمدة الإنارة

كما استمع المحافظ إلى عدد من مطالب الأهالي المتعلقة بتطهير الجزء الواقع من ترعة بني حسين بنطاق القرية، وإنارة الطرق ومحيط المقابر، حيث وجه بسرعة صيانة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة في المناطق غير المضاءة.

وفي قطاع مياه الشرب، كلف المحافظ مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتركيب ماسورة جديدة قطر 8 بوصات بديلة عن القديمة (4 بوصات) لتقوية ضخ المياه من شرق القرية إلى غربها، كما وجه بتثبيت ملصقات تعريفية على سيارات الأجرة المخصصة لنقل المواطنين من وإلى أسيوط بالتنسيق مع إدارة المواقف لتسهيل التعرف عليها.

وأكد اللواء هشام أبو النصر حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم عن قرب، مشددًا على أن تحسين الخدمات في القرى والمناطق الريفية يمثل أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وقال إن الأجهزة التنفيذية لن تدخر جهدًا في دعم مشروعات البنية الأساسية وتوفير الخدمات الحيوية لأهالي الحواتكة ومركز منفلوط بأكمله، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بجودة الحياة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

وقد لاقى اللقاء استحسان أهالي القرية الذين أعربوا عن تقديرهم لحرص المحافظ على الاستماع المباشر لشكواهم، مؤكدين أن لقاءه يعكس اهتمامًا حقيقيًا بمشاكل المواطنين وسعيًا جادًا لحلها.