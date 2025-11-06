البرهان: الحملة التي تقودها دول البغي والإستكبار ضد السودان ستنكسر

أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أن الحملة التي تقودها دول البغي والاستكبار ضد السودان ستنكسر، وسينتصر فيها الشعب السوداني.



وقال البرهان خلال اجتماعه مع القيادة الجوالة" سنثأر لكل الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة في معركة الكرامة، وسنثأر للذين قُتلوا وتم التنكيل بهم في الفاشر والجنينة والجزيرة، وغيرها من المدن والمناطق التي دنّستها المليشيا الإرهابية.



وأثني رئيس مجلس السيادة القائد العام على التضحيات الجسام التي تبذلها القوات المسلحة والقوات المشتركة في سبيل تحرير البلاد من دنس التمرد والقضاء على مليشيا آل دقلو الإرهابية.



ولفت البرهان إلى أن معركة الكرامة هي معركة الشعب السوداني، معبراً عن تقديره لوقوف الشعب ومساندته للقوات المسلحة.



وشدد على أن كل من يقاتل باسم هذا الشعب لن يُهزم ولن ينكسر، مجدداً العزم على دحر المليشيا المتمردة وتأمين حدود الدولة السودانية.



وختم رئيس مجلس السيادة تصريحاته بالقول "إننا سنمضي بقوة وعزيمة وإصرار لتحقيق النصر قريباً على المليشيا المتمردة والقضاء عليها".