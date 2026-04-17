وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
مداهمة في الدروب الصحراوية.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 175 مليون جنيه
بعد 24 ساعة.. إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحصار الأمريكي
مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات
جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية
انطلاق اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب
السفير ياسر عثمان: لا منتصر في الحرب الراهنة.. ومصر تستعد لنظام إقليمي جديد
قبل أخذ الرأى النهائي.. ننشر رسوم ترخيص المواد المشعة في المجال الطبي
تورم كاحلي ترامب ومشاكله في المشي.. أبرز أسباب المرض وهل يؤثر على صحته؟
تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم .. البانيه بـ 190 جنيهًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

طلاب هندسة الأزهر ينظمون معرضًا للتكنولوجيا والابتكار .. مايو المقبل

محمد شحتة

ينطلق معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية في نسخته السادسة والعشرين، ليؤكد دوره كواحد من أهم الكيانات التي تصنع الفارق في تجربة طلاب الهندسة، من خلال تحويل المعرفة النظرية إلى تطبيقات حقيقية على أرض الواقع.

ويعمل معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية، الذي ينظمه طلبة كلية الهندسة بجامعة الأزهر والذي تم تأسيسه عام 1999م، على إعداد جيل من المهندسين القادرين على الابتكار، وربط ما يدرسونه باحتياجات سوق العمل والتحديات الفعلية.

ولم يعد المعرض مجرد فعالية سنوية، بل أصبح تجربة متكاملة تبدأ قبل الحدث بوقت طويل، حيث يمر الطلاب برحلة تعلم وتطبيق من خلال ورش هندسية متخصصة يقدمها فريق “أزيكس”، تغطي مجالات متعددة مثل:
• Software
• Architecture
• Embedded Systems
• Power
• Mechanical

وخلال هذه الرحلة، لا يكتفي المشاركون بالتعلم، بل يعملون على تنفيذ مشاريع واقعية، بدعم فني مستمر، مما يمنحهم فرصة حقيقية لاكتساب الخبرة قبل عرض أعمالهم في المعرض.

ويأتي الحدث السنوي تتويجًا لهذه الرحلة، حيث يتم عرض أكثر من 100 مشروع هندسي متنوع، يتم تقييمها من قِبل نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، وسط أجواء مليئة بالتفاعل، والفعاليات، والمسابقات التي تضيف بُعدًا مختلفًا لتجربة الحضور.

اكتشاف أفكار جديدة

كما يستقطب المعرض سنويًا آلاف الزوار من المهتمين بمجالات الهندسة والتكنولوجيا، ليكون مساحة مفتوحة لتبادل الخبرات، واكتشاف أفكار جديدة، واستلهام خطوات المستقبل.

وفي نسخته السادسة والعشرين، يفتح معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية أبوابه أمام جميع الطلاب، ليس فقط لطلاب الهندسة، بل لكل من لديه فكرة أو مشروع قابل للتنفيذ، لإتاحة الفرصة لكل شغوف بالابتكار أن يعرض فكرته ويكون جزءًا من تجربة حقيقية تصنع الفارق.

معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية

ويهدف معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية، لسد الفجوة بين الدراسة النظرية والجانب العملي حيث تأسس عام 1999م على يد نخبة من الأساتذة بكلية الهندسة جامعة الأزهر.

وبدأ الأمر بمشاركات الطلاب المتميزة بمشاريعهم في المعمل بقسم الهندسة الكهربية، ثم حقق الفريق أولى خطواته للانتشار عندما أتسعت الدائرة لتشمل جميع أقسام الهندسة من العمارة والبرمجيات والميكانيكا وغيرها. وبمرور السنوات اتسع نشاط الفريق ليقدم ورش العمل التي لا تخلو من التطبيق العملي لتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب، كما تقام المسابقات بينهم لخلق روح التنافس والتعاون وفي النهاية يصبح الطالب مؤهلًا للمشاركة في المعرض السنوي للفريق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

محمود

صدمة في قليوب .. منشور أخير يسبق مأساة مدرس يلقى مصرعه تحت عجلات القطار | وأصدقاؤه يكشفون الحظات الأخيرة

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

ترشيحاتنا

جهاز تنمية المشروعات

رئيس «تنمية المشروعات» يناقش ميثاق الشركات الناشئة ومستقبل الاستثمار

جانب من الاجتماع

رستم : دقة البيانات وتكاملها الركيزة الأساسية لعملية التخطيط القومي

جانب من الاجتماع

غرفة القاهرة تطالب باستثناء سيارات نقل البضائع من قيود السير الجديدة

بالصور

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد