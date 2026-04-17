طلاب هندسة الأزهر ينظمون معرضًا للتكنولوجيا والابتكار .. مايو المقبل

ينطلق معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية في نسخته السادسة والعشرين، ليؤكد دوره كواحد من أهم الكيانات التي تصنع الفارق في تجربة طلاب الهندسة، من خلال تحويل المعرفة النظرية إلى تطبيقات حقيقية على أرض الواقع.

ويعمل معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية، الذي ينظمه طلبة كلية الهندسة بجامعة الأزهر والذي تم تأسيسه عام 1999م، على إعداد جيل من المهندسين القادرين على الابتكار، وربط ما يدرسونه باحتياجات سوق العمل والتحديات الفعلية.

ولم يعد المعرض مجرد فعالية سنوية، بل أصبح تجربة متكاملة تبدأ قبل الحدث بوقت طويل، حيث يمر الطلاب برحلة تعلم وتطبيق من خلال ورش هندسية متخصصة يقدمها فريق “أزيكس”، تغطي مجالات متعددة مثل:

• Software

• Architecture

• Embedded Systems

• Power

• Mechanical

وخلال هذه الرحلة، لا يكتفي المشاركون بالتعلم، بل يعملون على تنفيذ مشاريع واقعية، بدعم فني مستمر، مما يمنحهم فرصة حقيقية لاكتساب الخبرة قبل عرض أعمالهم في المعرض.

ويأتي الحدث السنوي تتويجًا لهذه الرحلة، حيث يتم عرض أكثر من 100 مشروع هندسي متنوع، يتم تقييمها من قِبل نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، وسط أجواء مليئة بالتفاعل، والفعاليات، والمسابقات التي تضيف بُعدًا مختلفًا لتجربة الحضور.

اكتشاف أفكار جديدة

كما يستقطب المعرض سنويًا آلاف الزوار من المهتمين بمجالات الهندسة والتكنولوجيا، ليكون مساحة مفتوحة لتبادل الخبرات، واكتشاف أفكار جديدة، واستلهام خطوات المستقبل.

وفي نسخته السادسة والعشرين، يفتح معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية أبوابه أمام جميع الطلاب، ليس فقط لطلاب الهندسة، بل لكل من لديه فكرة أو مشروع قابل للتنفيذ، لإتاحة الفرصة لكل شغوف بالابتكار أن يعرض فكرته ويكون جزءًا من تجربة حقيقية تصنع الفارق.

معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية

ويهدف معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية، لسد الفجوة بين الدراسة النظرية والجانب العملي حيث تأسس عام 1999م على يد نخبة من الأساتذة بكلية الهندسة جامعة الأزهر.

وبدأ الأمر بمشاركات الطلاب المتميزة بمشاريعهم في المعمل بقسم الهندسة الكهربية، ثم حقق الفريق أولى خطواته للانتشار عندما أتسعت الدائرة لتشمل جميع أقسام الهندسة من العمارة والبرمجيات والميكانيكا وغيرها. وبمرور السنوات اتسع نشاط الفريق ليقدم ورش العمل التي لا تخلو من التطبيق العملي لتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب، كما تقام المسابقات بينهم لخلق روح التنافس والتعاون وفي النهاية يصبح الطالب مؤهلًا للمشاركة في المعرض السنوي للفريق.