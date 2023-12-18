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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

غدا.. انطلاق فعاليات معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية

طلاب وطالبات هندسة
طلاب وطالبات هندسة الأزهر

ينطلق معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية، بعنوان (رواية مختلفة) غدا الثلاثاء الموافق ١٩ ديسمبر، بقاعة كلية الهندسة بجامعة الأزهر.

ويعد معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية من ألمع المعارض على مستوى الجمهورية والذي يتم تحت رعاية رئيس جامعة الأزهر ونقابة المهندسين.

وتضمن فعاليات المعرض، مشاركة أساتذة كلية الهندسة، ومتحدثين يحاضرون للطلاب ويزودنهم بالخبرات العلمية والهندسية التي تفيدهم بعد التخرج.

كما يعرض الطلاب المشاريع الخاصة بهم، أما لجنة تحكيم تضم نخبة من المعلمين وممثلي الشركات ويتم تكريم المراكز الأولى ودعم مشاريعهم من قبل الجامعة والشركات.

معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية

ويتخلل اليوم العديد من المسابقات المفيدة والممتعه للطلاب كمسابقة الإظهار المعمارى والـ Problem solving وغيرها.

معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية

ويهدف معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية، لسد الفجوة بين الدراسة النظرية والجانب العملي حيث تأسس عام ١٩٩٩ على يد نخبة من الأساتذة بكلية الهندسة جامعة الأزهر.

وبدأ الأمر بمشاركات الطلاب المتميزة بمشاريعهم في المعمل بقسم الهندسة الكهربية، ثم حقق الفريق أولى خطواته للانتشار عندما أتسعت الدائرة لتشمل جميع أقسام الهندسة من العمارة والبرمجيات والميكانيكا وغيرها. وبمرور السنوات اتسع نشاط الفريق ليقدم ورش العمل التي لا تخلو من التطبيق العملي لتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب، كما تقام المسابقات بينهم لخلق روح التنافس والتعاون وفي النهاية يصبح الطالب مؤهلًا للمشاركة في المعرض السنوي للفريق.

واستهل الفريق عامه الثالث والعشرين باستقبال أصدقاءَ جدد وتأهيلهم ليساعدوا في اكتمال المسيرة.

كما استكمل الفريق عمله بتقديم الورش للطلاب في شتى المجالات الهندسية منها :

فريق أزيكس القائم على معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية

-Web Track.

-Embedded Track.

-ArchitectureTrack.

-Java Track.

-Power Track.

-Mechanical Track.

ولم تتوقف مساهمات الفريق على الورش فهناك مرحلة الدعم الفني التي يساعد الفريق فيها الطلاب في  تطوير مشاريعهم استعدادًا للحدث الأكبر وهو المعرض.

وبعد انتهاء الدعم الفني يختتم الفريق عامه بالمعرض حيث يستكمل أعضاء الفريق العمل على قدم وساق آملين أن يُقدم معرضًا يضاهي تاريخ الفريق والجامعة ويحرز خطوة أخرى نحو الانتشار عربيا وعالميًا.

معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية كلية الهندسة جامعة الأزهر رئيس جامعة الازهر

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