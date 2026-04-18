تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

كشفت تويوتا Toyota عن النسخة المحدثة من تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على زخم نجاحها داخل فئة الكروس أوفر المدمجة، عبر حزمة تطويرات شاملة تمس التصميم والتكنولوجيا وجودة المقصورة.

التحديث الجديد على تويوتا ياريس كروس 2026، ركز بشكل واضح على تعزيز الهوية البصرية للسيارة، حيث حصلت الواجهة الأمامية على شبكة بتصميم “خلية النحل” تمنحها طابعا أكثر جرأة، مع مصابيح LED أعيد تصميمها لتقديم توقيع ضوئي عصري، مستوحى من طرازات أكبر مثل Toyota Corolla Cross وToyota RAV4.

كما أضافت الشركة خيارات جديدة لجنوط تويوتا ياريس كروس 2026، بقياسات تصل إلى 18 بوصة، إلى جانب ألوان خارجية حديثة تمنح السيارة حضور أكثر تميز على الطريق.

عملت تويوتا في المقصورة، على رفع مستوى الجودة والراحة، من خلال استخدام خامات أفضل وتطعيمات بلون البلاتين على لوحة القيادة والأبواب، مع توفير مقاعد رياضية في معظم الفئات، كما تبنت الشركة توجها نحو الاستدامة عبر استخدام مواد صديقة للبيئة في تنجيد المقاعد، تعتمد جزئيا على مكونات نباتية ومواد معاد تدويرها.

حصلت السيارة من الناحية التقنية على تحديثات مهمة تشمل شاشة ترفيهية كبيرة بقياس 10.5 بوصة، ولوحة عدادات رقمية بالكامل 12.3 بوصة، إلى جانب شاحن لاسلكي وإضاءة محيطية أصبحت متوفرة بشكل قياسي في أغلب الفئات، ما يعزز من تجربة القيادة الرقمية.

أما النسخة الرياضية GR Sport، فحصلت على لمسات تصميمية أكثر حدة تشمل مصد أمامي مستوحى من Toyota GR Yaris، وجنوط خاصة، مع نظام تعليق معدل يمنح السيارة أداء أكثر ديناميكية، وتظهر الروح الرياضية أيضا داخل المقصورة عبر مقاعد بتطعيمات مميزة وشعارات GR.

وتعتمد السيارة على منظومة هجينة بمحرك سعة 1.5 لتر، بقوة إجمالية تصل إلى 129 حصانا، وعزم دوران يبلغ 185 نيوتن متر، مع ناقل حركة CVT، لتقدم توازن واضح بين الأداء وكفاءة استهلاك الوقود.