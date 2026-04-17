شريحة الطفل بإنترنت آمن لحماية الأجيال الجديدة | نشاط الحكومة في أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 11 حتى 17 أبريل 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات، ومتابعات للملفات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، اجتماع رئيس الوزراء مع رئيس مجلس إدارة شركة "خينان تشهنجفو" الصينية لاستعراض خطة إقامة مصنع لإنتاج الألومنيوم داخل المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم كل الدعم الممكن للشركة نظرًا للأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لملف الصناعة خلال الوقت الراهن.



وتمت الإشارة إلى أن المشروع هو الأول من نوعه في شرق بورسعيد ويقام على مساحة مليون متر مربع داخل المنطقة الصناعية باستثمارات تقدر بـ 2 مليار دولار، ومن المتوقع أن يحقق عوائد اقتصادية كبيرة على صعيد المبيعات والصادرات إلى جانب توفير ما يقرب من 3000 فرصة عمل مباشرة.

وعقد رئيس الوزراء، اجتماعًا مع رئيس جمهورية تتارستان بدولة روسيا الاتحادية لبحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس ضرورة اغتنام هذه الفرصة للمضي قدمًا في تسريع وتيرة تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال الاجتماع نوه إلى التعاون القائم مع عدد من الشركات الرائدة في جمهورية تتارستان، لاسيما في مجالات تصنيع الشاحنات، وتكرير المواد البتروكيماوية، وتصنيع إطارات السيارات، مؤكدًا اهتمام الجانب المصري بتوسيع آفاق التعاون مع هذه الشركات، مؤكدًا الأهمية التي توليها مصر لعلاقات الشراكة الاستراتيجية مع دولة روسيا الاتحادية، وكذلك في إطار تجمع "البريكس"، ومع جمهورية تتارستان كإحدى أهم الجمهوريات في روسيا الاتحادية، وأبرز قلاعها الصناعية والزراعية والتجارية.

كما التقى المدير العام لشركة "روسآتوم" لبحث مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، مؤكدًا حرص الدولة على استمرار التنسيق الوثيق مع الجانب الروسي في مختلف المجالات، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروع محطة الضبعة النووية أولًا بأول، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وخلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدعم الذي تقدمه القيادة الروسية لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، مشيدًا بمستوى التعاون القائم بين الجانبين، والجهود المبذولة لتيسير تنفيذ المشروع، مؤكدًا تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الجانب الروسي في مجال بناء المفاعلات الصغيرة، إلى جانب تدريب وبناء قدرات الكوادر المصرية.

وشملت الأنشطة، عقد رئيس الوزراء، اجتماع لمتابعة إجراءات مواجهة المخاطر المرتبطة بالمنصات والألعاب الإلكترونية لحماية النشء في البيئة الرقمية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بسرعة العمل على صياغة التشريعات التي تدعم هدف حماية النشء والشباب من خلال التصدي لمخاطر البيئة الرقمية.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى تطبيق عددٍ من الحلول التقنية، منها إتاحة "شريحة الطفل" بباقات إنترنت آمن، والمتوقع إطلاقها قبل 30 يونيو 2026.

كما وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مسودة القانون المُقترح لحماية الأطفال على الإنترنت في مصر، حتى يمكن مشاركتها مع المسؤولين والجهات المعنية، بما يسهم في خروج مشروع القانون بصورة متكاملة.

كما عقد اجتماعًا، لمتابعة مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي لمتابعة مستجدات هذا البرنامج الوطني الذي يعزز اهتمام الدولة بملف توطين صناعة السيارات عبر خلق قاعدة صناعية كبرى، وجذب الشركات الكبرى لتوطين صناعاتها في مصر، مع إيلاء اهتمامٍ خاص بالسيارات الكهربائية.

وخلال الاجتماع تم عرض أبرز محاور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وأهم الاشتراطات التي يتضمنها البرنامج حاليًا، من حيث الحد الأدنى لحجم الإنتاج السنوي من السيارات للشركة الواحدة، ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدفة، وأبرز الحوافز.

وكلّف وزير الصناعة بأن يكون هذا الملف على أجندة أولوياته، مع ضرورة تحقيق خطوات إيجابية، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم حوافز استثنائية لأي شركة صناعة سيارات عالمية ستقوم بتوطين صناعاتها في مصر.

وتضمنت الأنشطة، اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعي "رأس الحكمة" و"شمس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لهذه المشروعات لدورها في دفع عجلة التنمية بالساحل الشمالي الغربي وتعزيز القدرات السياحية لمصر على الخارطة العالمية بمنطقة البحر المتوسط.

وخلال الاجتماع تابع وتيرة تسليم التعويضات للمستحقين من أهالي المنطقة الواقعة ضمن نطاق المشروع، وكذا إجراءات تسليم الأراضي تباعًا للشركة المطورة؛ تمهيدًا لاستكمال الأعمال الإنشائية والمراحل التنفيذية المختلفة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي للأعمال التي تقوم بها شركة تطوير مشروع رأس الحكمة بالمنطقة الاستثمارية، وكذلك أعمال المرحلة العاجلة والخاصة بتنفيذ السكن البديل بالقطاعات التي تم تحديدها ضمن المخططات التفصيلية لمواقع العائلات بمنطقة "شمس الحكمة".

وترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، والذي تم خلاله الموافقة على تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى تابعًا ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3804 كنائس ومبانٍ تابعة.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، في ضوء الأهمية الكبيرة التي توليها اللجنة لاستيفاء تلك الاشتراطات.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأحوال الشخصية لكل من المسلمين والمسيحيين وصندوق دعم الأسرة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بسرعة إحالة مشروعات القوانين المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وكذا مشروع قانون صندوق دعم الأسرة للبرلمان لمناقشته؛ تمهيدًا لإقراره في أقرب وقت.

وخلال الاجتماع تم التأكيد أن مشروع قانون الأسرة المصرية للمواطنين المسيحيين تم الانتهاء من إعداده بصورة متكاملة، وسيتم خلال الأيام المقبلة مناقشة ممثلي الطوائف المسيحية بشأنه، ثم عرضه على مجلس الوزراء؛ تمهيدًا لتقديمه لمجلس النواب.

كما تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من صياغة مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، وجارٍ حاليًا استطلاع رأي عدد من الجهات المختصة بالدولة بشأنه، قبل الموافقة عليه بمجلس الوزراء وإحالته لمجلس النواب.