قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الرابعة
سمير فرج يكشف عن أسباب فشل مفاوضات إسلام آباد بين واشنطن وطهران
رئيس إيران: التوصل إلى اتفاق مرهون باحترام الولايات المتحدة حقوق شعبنا
منحة التموين 400 جنيه أبريل 2026 .. طريقة الاستعلام وموعد الصرف
رسائل نارية من طهران.. أحمد موسى: واشنطن تضغط وإيران ترد بورقة هرمز
التهديدات قادمة.. نتنياهو من داخل لبنان: تواجدنا مستمر وعملياتنا متواصلة
أسعار كروت شحن الموبايل والانترنت.. هل ارتفعت؟
تصعيد نووي وتوترات جيوسياسية.. إيران ترفض شروط واشنطن وتلوّح بورقة مضيق هرمز
قضية سيدة الإسكندرية.. أحمد موسى: الناس بتكتب علشان الفلوس والمتابعات والمشاهدات
1600 جنيه على البطاقة.. طريقة الحصول على منحة التموين وآخر موعد لصرفها
أحمد موسى: حملات ممنهجة لتشويه مصر وقرار حظر النشر خطوة لحماية المجتمع
نيويورك تايمز: الحصار البحري لمضيق هرمز بمثابة عمل حربي ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار كروت شحن الموبايل والانترنت.. هل ارتفعت؟

حقيقة رفع أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر
حقيقة رفع أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر
محمد غالي

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة حقيقة أسعار كروت شحن الموبايل و الإنترنت في مصر، في ظل ما يتم تداوله بشأن احتمالية زيادتها خلال الفترة الحالية، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية.

حقيقة رفع أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

طلب بزيادة الأسعار دون قرار رسمي

أكد إيهاب السعيد، رئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن شركات الاتصالات تقدمت بطلب إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدراسة زيادة أسعار بعض الخدمات، وعلى رأسها كروت الشحن والإنترنت، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل.

وأوضح أن المقترح يتضمن زيادة تقديرية تصل إلى 20% على بعض الخدمات، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بالموافقة، مشددا على أن الأمر لا يزال قيد الدراسة.

أسباب تحريك الأسعار

وأرجع السعيد هذا التوجه إلى الاضطرابات الاقتصادية العالمية، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة سعر الدولار، ما انعكس على تكلفة تشغيل الشبكات والبنية التحتية.

كما أشار إلى اعتماد شركات الاتصالات على استيراد جزء كبير من المعدات، مثل أجهزة الراوتر ومكونات الشبكات، ما يجعلها أكثر تأثرا بتقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الاستيراد، إلى جانب زيادة استهلاك الكهرباء لتشغيل الأبراج ومراكز البيانات.

وتشهد أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر، حاليا، استقرارا ملحوظا، مع تنوع كبير في الفئات والسعات بما يلبي احتياجات مختلف المستخدمين، سواء لخدمات المكالمات أو الإنترنت الأرضي والمحمول.

حقيقة رفع أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

أسعار كروت الشحن في مصر

تتنوع كروت الشحن “الفكة” من حيث القيمة والرصيد ومدة الصلاحية، حيث جاء كارت 13 جنيها برصيد 9.1 جنيه وصلاحية يومين، بينما يمنح كارت 16.5 جنيه رصيد 11.55 جنيه لمدة 6 أيام، وكارت 19.5 جنيه رصيد 13.65 جنيه لمدة 7 أيام.

ويمنح كارت 26 جنيها رصيد 18.2 جنيه لمدة 10 أيام، فيما يصل كارت 38 جنيها إلى رصيد 26.6 جنيه بصلاحية 14 يوما، بينما يوفر كارت 39 جنيها رصيدا ووحدات بصلاحية 28 يوما.

كما يمنح كارت 45 جنيها رصيد 31.5 جنيه، وكارت 55 جنيها رصيد 38.5 جنيه، في حين يوفر كارت 65 جنيها رصيدا ووحدات بصلاحية 28 يوما، بينما يمنح كارت 100 جنيه رصيدا بقيمة 70 جنيها.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر

تقدم شركات الاتصالات باقات متنوعة للإنترنت الأرضي تختلف في السعة والسرعة، حيث تبدأ باقة 140 جيجابايت بسعر 239.4 جنيه شهريا، وباقة 200 جيجابايت بسعر 330.6 جنيه، وباقة 250 جيجابايت بسعر 410.4 جنيه.

كما تصل باقة 400 جيجابايت إلى 649.8 جنيه شهريا، بينما تسجل باقة 600 جيجابايت نحو 969 جنيها شهريا، مع وجود باقات أكبر تصل إلى 1 تيرابايت بسعر 1550.4 جنيه.

حقيقة رفع أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

باقات الإنترنت الأرضي حسب الشركات

توفر شركات أورانج واتصالات وWE باقات متقاربة في الأسعار والسعات، حيث تبدأ من 140 جيجابايت وحتى 600 جيجابايت، مع اختلافات طفيفة في الأسعار حسب السرعة والضريبة.

كما تقدم بعض الشركات باقات إضافية مثل الإنترنت الهوائي (Wireless)، والتي تبدأ من 30 جيجابايت بسعر 225 جنيها، وتصل إلى 225 جيجابايت بسعر 650 جنيها، إلى جانب باقات السعات الإضافية التي تبدأ من 4 جيجابايت وحتى 50 جيجابايت.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضغوط نفسية وأعباء معيشية.. ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

بعد هبوط النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار وفقاً لآخر تحديث

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

إلغاء طرد المُستأجر .. مفاجآت جديدة بشأن قانون الإيجار القديم «تحت القبة»

بعد قرار الأعلى للإعلام حول سيدة الإسكندرية.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك الخصوصية

بالتفاصيل.. لو انت موظف أعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدني للأجور

تراجع جميع الأعيرة مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر| تفاصيل

ترشيحاتنا

السبب غريب .. بسمة وهبة تضرب مطربا على الهواء

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

ليلة من زمن الفن الجميل.. حميد الشاعري يشعل أبوظبي بحفل كامل العدد.. ولفتة إنسانية لعروسين

حميد الشاعري
حميد الشاعري
تامر حسني يستعد لحفل مع فريش مونتانا في العين السخنة| صور

تامر حسني
تامر حسني
إعصار 4.. تدريب مصرى هندى بالميادين القتالية لقوات الصاعقة

انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
فيديو

خالد الصاوي يكشف كواليس أدواره التاريخية وأزمته الصحية وينفي شائعة «النسناس»

السبب غريب .. بسمة وهبة تضرب مطربا على الهواء

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد