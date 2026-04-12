أسعار كروت شحن الموبايل والانترنت.. هل ارتفعت؟

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة حقيقة أسعار كروت شحن الموبايل و الإنترنت في مصر، في ظل ما يتم تداوله بشأن احتمالية زيادتها خلال الفترة الحالية، خاصة مع تزايد الضغوط الاقتصادية العالمية.

حقيقة رفع أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

طلب بزيادة الأسعار دون قرار رسمي

أكد إيهاب السعيد، رئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن شركات الاتصالات تقدمت بطلب إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدراسة زيادة أسعار بعض الخدمات، وعلى رأسها كروت الشحن والإنترنت، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل.

وأوضح أن المقترح يتضمن زيادة تقديرية تصل إلى 20% على بعض الخدمات، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بالموافقة، مشددا على أن الأمر لا يزال قيد الدراسة.

أسباب تحريك الأسعار

وأرجع السعيد هذا التوجه إلى الاضطرابات الاقتصادية العالمية، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة سعر الدولار، ما انعكس على تكلفة تشغيل الشبكات والبنية التحتية.

كما أشار إلى اعتماد شركات الاتصالات على استيراد جزء كبير من المعدات، مثل أجهزة الراوتر ومكونات الشبكات، ما يجعلها أكثر تأثرا بتقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الاستيراد، إلى جانب زيادة استهلاك الكهرباء لتشغيل الأبراج ومراكز البيانات.

وتشهد أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر، حاليا، استقرارا ملحوظا، مع تنوع كبير في الفئات والسعات بما يلبي احتياجات مختلف المستخدمين، سواء لخدمات المكالمات أو الإنترنت الأرضي والمحمول.

أسعار كروت الشحن في مصر

تتنوع كروت الشحن “الفكة” من حيث القيمة والرصيد ومدة الصلاحية، حيث جاء كارت 13 جنيها برصيد 9.1 جنيه وصلاحية يومين، بينما يمنح كارت 16.5 جنيه رصيد 11.55 جنيه لمدة 6 أيام، وكارت 19.5 جنيه رصيد 13.65 جنيه لمدة 7 أيام.

ويمنح كارت 26 جنيها رصيد 18.2 جنيه لمدة 10 أيام، فيما يصل كارت 38 جنيها إلى رصيد 26.6 جنيه بصلاحية 14 يوما، بينما يوفر كارت 39 جنيها رصيدا ووحدات بصلاحية 28 يوما.

كما يمنح كارت 45 جنيها رصيد 31.5 جنيه، وكارت 55 جنيها رصيد 38.5 جنيه، في حين يوفر كارت 65 جنيها رصيدا ووحدات بصلاحية 28 يوما، بينما يمنح كارت 100 جنيه رصيدا بقيمة 70 جنيها.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر

تقدم شركات الاتصالات باقات متنوعة للإنترنت الأرضي تختلف في السعة والسرعة، حيث تبدأ باقة 140 جيجابايت بسعر 239.4 جنيه شهريا، وباقة 200 جيجابايت بسعر 330.6 جنيه، وباقة 250 جيجابايت بسعر 410.4 جنيه.

كما تصل باقة 400 جيجابايت إلى 649.8 جنيه شهريا، بينما تسجل باقة 600 جيجابايت نحو 969 جنيها شهريا، مع وجود باقات أكبر تصل إلى 1 تيرابايت بسعر 1550.4 جنيه.

باقات الإنترنت الأرضي حسب الشركات

توفر شركات أورانج واتصالات وWE باقات متقاربة في الأسعار والسعات، حيث تبدأ من 140 جيجابايت وحتى 600 جيجابايت، مع اختلافات طفيفة في الأسعار حسب السرعة والضريبة.

كما تقدم بعض الشركات باقات إضافية مثل الإنترنت الهوائي (Wireless)، والتي تبدأ من 30 جيجابايت بسعر 225 جنيها، وتصل إلى 225 جيجابايت بسعر 650 جنيها، إلى جانب باقات السعات الإضافية التي تبدأ من 4 جيجابايت وحتى 50 جيجابايت.