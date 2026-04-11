قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
أخبار البلد

الأجهزة الإلكترونية القريبة.. أسباب رفض شحن عداد الكهرباء

وفاء نور الدين

يواجه بعض أصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع رفض عملية شحن العداد، ورغم أن هذه المشكلة قد تبدو معقدة للبعض، إلا أن أسبابها في الغالب تكون بسيطة ويمكن التعامل معها بخطوات محددة.

وأوضح قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير "بدر" التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة أبرز الأسباب الفنية التي تؤدي إلى رفض عملية الشحن وهي.. 

-وجود شحنة سابقة مخزنة على الكارت لم يتم تفريغها داخل العداد. وفي هذه الحالة، يجب إدخال الكارت في العداد أولاً لقراءة البيانات وتفريغها، قبل التوجه لإعادة الشحن، وتجاهل هذه الخطوة يؤدي غالباً إلى فشل عملية الشحن.

-كما يُعتبر تلف أو اتساخ الشريحة النحاسية أحد الأسباب الشائعة، حيث يؤثر ذلك على قدرة العداد في قراءة الكارت بشكل صحيح، ويُنصح في هذه الحالة بتنظيف الشريحة برفق باستخدام قطعة قماش مبللة بالكحول، مع تجنب خدشها أو إتلافها.

- قد يحتاج الكارت إلى إعادة تهيئة أو تنشيط من خلال شركة الكهرباء، خاصة إذا تعرض لخلل تقني أو لم يُستخدم لفترة طويلة. أما في الحالات الأقل شيوعاً، فقد يكون العطل في العداد نفسه، وهو ما يستدعي تدخل فني مختص لفحصه.

ومن ناحية أخرى، توجد أخطاء استخدام شائعة تسهم في حدوث المشكلة، مثل استخدام كارت غير مخصص لنفس العداد، أو إدخال الكارت بشكل غير صحيح، كما يمكن أن تؤثر الأجهزة الإلكترونية القريبة، مثل الهواتف المحمولة، على كفاءة قراءة الكارت نتيجة التداخل الكهرومغناطيسي.

ولتفادي هذه المشكلات، ينصح  باتباع بعض الخطوات البسيطة، منها التأكد من إدخال الكارت في العداد قبل الشحن، والتحقق من قراءته بشكل صحيح، بالإضافة إلى إمكانية إعادة تشغيل العداد عن طريق فصل التيار الكهربائي لبضع ثوانٍ ثم إعادته.

وفي حال استمرار المشكلة رغم اتباع هذه الإجراءات، يُفضل التوجه إلى فرع شركة الكهرباء التابع، مع إحضار الكارت وصورة واضحة لشاشة العداد، لتمكين المختصين من فحص المشكلة بدقة واتخاذ الإجراء المناسب، سواء بإصلاح الكارت أو استبداله.

