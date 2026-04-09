الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لو اتأخرت في شحن عداد الكهرباء .. محظورات تعرضك لمحضر سرقة

وفاء نور الدين

 تجنب الوقوع تحت طائلة القانون والحفاظ على سلامة عدادك (مسبق الدفع)، لكي لايتم عمل محضر سرقة تيار كهربائي 

وكشف قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير "بدر" التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة الدليل الكامل للتصرفات الصحيحة والمحظورات القانونية وهي 

  العداد والأختام

- يُمنع منعاً باتاً فتح "غطاء الروزتة" (مكان توصيل الأسلاك) أو لمس الأختام الرصاصية أو البلاستيكية. بمجرد فك أي مسمار، يرسل الحساس الداخلي إشارة فورية للشركة عن طريق الكارت تُسجل كـ "محاولة تلاعب".

 ثبات المكان والتوصيلات

- لا تحرك العداد من مكانه لأي سبب (حتى لدهان الحائط أو الديكور) دون محضر رسمي من الشركة.

- تجنب عمل أي "كوبري" لتخطي العداد أو إعطاء وصلة كهربائية لجار؛ فهذا يُصنف قانونياً كـ "توزيع غير قانوني".

 الالتزام بنوع النشاط

- العداد المنزلي مخصص للسكن فقط. استخدامه لورشة، مكتب، أو محل تجاري يعرضك للمصادرة الفورية وتغيير التعاقد مع غرامات بأثر رجعي.

 الشفافية ومراقبة الأعطال

- لا تضع ملصقات أو زينة تخفي شاشة العداد.

- أبلغ الشركة فوراً إذا ثبت العداد على رقم معين بينما الكهرباء تعمل؛ صمتك عن العطل يُفسر قانونياً كـ "استيلاء على تيار".

 لمبات التحذير 

- لمبة التلاعب (الصفراء): إذا أضاءت، توجه فوراً للشركة لتقديم بلاغ فحص. تجاهلها يجعلك المسؤول الأول عن أي غرامة حتى لو لم تكن السبب.

- المجال المغناطيسي

 إحذر وضع أي مغناطيس بالقرب من العداد؛ العدادات الحديثة تكتشف ذلك وتسجله "تلاعباً إلكترونياً".

 التعامل مع الوصلات الرئيسية

- لا تسمح لأي كهربائي خاص بالعمل في الوصلات "قبل" العداد (الدخل الرئيسي). أي صيانة في هذه المنطقة يجب أن تتم بمعرفة فني شركة الكهرباء حصراً.

 غياب الشحن الطويل

- تجنب ترك العداد "صفر رصيد" لفترات طويلة مع استهلاك الكهرباء بطرق بديلة  فشركة الكهرباء تراقب انتظام الشحن، والغياب الطويل يضعك تحت دائرة التفتيش.

 نصيحة أخيرة: في حال انتقال ملكية الوحدة (بيع أو شراء)، بادر بتغيير اسم صاحب العداد فوراً لضمان قانونية موقفك.

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

اسبوع الأعياد

من "خميس العهد" حتى "شم النسيم".. 5 أيام إجازة في احتفالات أعياد الربيع والقيامة

الاهلي

أحمد جلال: الأهلي ينهي اتفاقه مع قلب دفاع الترجي التونسي.. تفاصيل

سيد عبد الحفيظ

كلكم مدانون.. رد فعل صادم من سيد عبد الحفيظ تجاه لاعبي الأهلي

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

نعيم قاسم أمين عام حزب الله

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

الكاف

«كاف» يكشف موعد نهائي كأس الكونفيدرالية

شوبير

ده الأهلي مش مانشستر سيتي.. شوبير يعلق على المطالبات برحيل توروب

الملاكمة

اليوم .. نهائي بطولة الجمهورية لرجال الملاكمة

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري والقنوات الناقلة

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

منها استنشاق البخار.. علاج احتقان الأنف بوصفات بسيطة من المنزل

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

عودة طفلة بعد ١٢ سنة

رجعت بعد 12 سنة.. حكاية اختـ..طاف طفلة واستغلالها في التسول

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد