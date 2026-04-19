الزراعة تحذر من صفحات وهمية تروّج لمنتجات غذائية عبر الإنترنت باسمها

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة رصدت خلال الفترة الأخيرة انتشار صفحات ومواقع إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي تنتحل صفة الوزارة وتقوم بالترويج لبيع منتجات غذائية وزراعية للمواطنين.

وأوضح “جاد” خلال مداخلة في برنامج صباحك مصري، أن هذه الصفحات لا تمت للوزارة بأي صلة، ولا توجد أي كيانات رسمية تابعة لها تقوم بعمليات بيع أو تسويق للمنتجات عبر الإنترنت، مشددًا على أن جميع منتجات الوزارة يتم طرحها فقط من خلال المنافذ الرسمية والمعتمدة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إلى أن هذه المنافذ تشمل:

منافذ البيع داخل مركز البحوث الزراعية

المحطات البحثية

مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في مختلف المحافظات

المنافذ المتنقلة التابعة للوزارة

وحذر المتحدث الرسمي، من خطورة التعامل مع تلك الصفحات المضللة، موضحًا أنها غالبًا ما تروج لمنتجات مجهولة المصدر مثل العسل الطبيعي والسمن البلدي بأسعار منخفضة وغير منطقية، بهدف جذب المواطنين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن هذه المنتجات يتم تصنيعها بطرق غير موثوقة وقد تحتوي على إضافات أو مواد غير معلومة، رغم محاولات إظهارها بشكل طبيعي من خلال الطعم أو الرائحة.

وشدد الدكتور خالد جاد على أن الأجهزة المعنية بدأت بالفعل في تتبع هذه الصفحات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين عليها، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو حماية صحة المواطن المصري ومنع أي محاولات غش أو استغلال.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة تناشد المواطنين بضرورة عدم شراء أي منتجات غذائية عبر الإنترنت أو من صفحات غير رسمية، والاعتماد فقط على المنافذ المعتمدة لضمان سلامة وجودة المنتجات.

https://web.facebook.com/reel/828611550291124