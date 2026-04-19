نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية الآن
هل ترك قراءة سورة بعد الفاتحة يبطل الركعة؟.. تعرف على حكم الشرع
أمريكا تعزز وجودها البحري.. حاملة الطائرات جيرالد فورد تعود إلى الشرق الأوسط
اعتراف يثير الجدل.. جيش الاحتلال يقر بتحطيم تمثال المسيح في لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الزراعة يوافق على صرف 154 مليون جنيه جديدة لمشروع البتلو

المشروع القومي للبتلو
شيماء مجدي

وافق مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على إعتماد مبلغ 154 مليوناً جنيه، تمويلا جديدا لـ 110 مستفيدا من صغار المربيين وشباب الخريجين، بإجمالى عدد رؤوس ماشية 2200 رأس.

 وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

وأكد وزير الزراعة، أنه بذلك قد بلغ إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن، قد بلغ حوالى 10 مليارات و 562 مليون جنيه لاكثر من 45,686 ألف مستفيد، لتربية وتسمين مايزيد عن 529,781 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجيه لإدرار الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان في السوق المحلى.

وكلف "فاروق" قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو، مع توفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

وأكد الوزير على أهمية هذا المشروع، في توفير اللحوم الحمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى تحقيق التوازن في الأسعار بالأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للماشية أو أسعار اللحوم الحمراء والألبان.

ومن جانبه، قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يتم اجراء معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول (الزراعى المصرى أو الأهلي المصري) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور إستلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروه الحيوانية وبنسبه مخفضه، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانيه على حظائر المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الزراعة والطب البيطرى.

وأشار الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن الباب مفتوح لصغار المربيين وشباب الخريجين، للاستفادة من المشروع والحصول على التمويل المناسب، بحيث يمكنهم التقديم من خلال التوجه لأقرب فرع بنك زراعى مصرى أو بنك أهلى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، ومن ثم يتم نزول لجان المعاينات واستكمال الإجراءات الخاصة بالحصول على التمويل.

وأكد أن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم للتيسير على المستفيدين، لضمان نجاح المشروع وتحقيق العائد المناسب منه، مشددا على أهمية المشروع في خلق فرص عمل للشباب، وزيادة دخول صغار المربيين، بالإضافة إلى دوره الهام في تنمية الثروة الحيوانية.

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

الدكتور ضياء الدين شلبي العوضي

حقيقة وفاة الدكتور ضياء الدين العوضي خارج مصر

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

مضاد حيوي

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش وقرارات عاجلة من هيئة الدواء

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

الصلاة

ما حكم جمع وقصر الصلاة؟.. الأزهر العالمي للفتوى يجيب

دعاء الليلة الثانية من ذي القعدة

دعاء الليلة الثانية من ذي القعدة الآن لمن أصابه كرب

العمرة في شهر ذي القعدة

فضل شهر ذي القعدة.. هل الثواب مضاعف في الأشهر الحرم؟

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد