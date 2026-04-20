الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الذهب الآن .. عيار 21 يتخطى الـ7 آلاف جنيه

محمد غالي

يبحث عدد كبير من الراغبين في شراء المشغولات الذهبية عن سعر الذهب في مصر والتي شهدت اهتماما متزايدا علي منصات التواصل الاجتماعي، حيث يراقب المستثمرون سعر الذهب.

أسعار الذهب الان في مصر

وتشهد أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة حالة من الثبات النسبي، في ظل هدوء ملحوظ في حركة البيع والشراء، نتيجة توازن مؤقت بين العرض والطلب واستقرار نسبي في السعر العالمي، وهو ما يحسن من وضع الذهب كملاذ آمن يحافظ على القوة الشرائية للاموال على المدى البعيد.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8050 جنيها للبيع و7995 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر عيار 21 نحو 7045 جنيها للبيع و6995 جنيها للشراء.

كما سجل عيار 18 نحو 6040 جنيها للبيع و5995 جنيها للشراء، في حين بلغ سعر عيار 14 نحو 4695 جنيها للبيع و4665 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 56360 جنيها للبيع و55960 جنيها للشراء، بينما سجلت الأونصة بالجنيه نحو 250430 جنيها للبيع و248650 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر الأونصة عالميا نحو 4813.25 دولار.

وتتراوح تكلفة المصنعية في السوق المحلية بين 150 و300 جنيه للقطعة، شاملا الدمغة، وفقا لنوع المشغولات وعيار الذهب وسياسة التسعير داخل كل محل صاغة.

العيار            سعر البيع       سعر الشراء   
     
عيار 24           8,050 جنيه      7,995 جنيه   
عيار 21           7,045 جنيه      6,995 جنيه   
عيار 18           6,040 جنيه      5,995 جنيه   
عيار 14           4,695 جنيه      4,665 جنيه   
الجنيه الذهب      56,360 جنيه     55,960 جنيه  
الأونصة بالجنيه   250,430 جنيه    248,650 جنيه 
الأونصة بالدولار  4,813.48 دولار  

تأثر أسعار الذهب

وعلى الصعيد العالمي، تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى صعود الأسعار، بينما يساهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا مهما في تحديد اتجاهات السوق، إذ يدفع انخفاضها إلى زيادة الإقبال على الذهب كأداة استثمارية بديلة، مما ينعكس على ارتفاع أسعاره.

إضافة إلى ذلك، تؤثر أسعار النفط العالمية على حركة السوق، حيث تدفع التقلبات الاقتصادية في قطاع الطاقة المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب كوسيلة للتحوط.

وفي ظل هذه المتغيرات، يظل الذهب أحد أهم أدوات الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة أموالهم.

سعر الذهب سعر الذهب في مصر الذهب سعر الذهب عيار ٢١ عيار ٢١

