سعر الذهب الآن .. عيار 21 يتخطى الـ7 آلاف جنيه

يبحث عدد كبير من الراغبين في شراء المشغولات الذهبية عن سعر الذهب في مصر والتي شهدت اهتماما متزايدا علي منصات التواصل الاجتماعي، حيث يراقب المستثمرون سعر الذهب.

اسعار الذهب الان

أسعار الذهب الان في مصر

وتشهد أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة حالة من الثبات النسبي، في ظل هدوء ملحوظ في حركة البيع والشراء، نتيجة توازن مؤقت بين العرض والطلب واستقرار نسبي في السعر العالمي، وهو ما يحسن من وضع الذهب كملاذ آمن يحافظ على القوة الشرائية للاموال على المدى البعيد.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8050 جنيها للبيع و7995 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر عيار 21 نحو 7045 جنيها للبيع و6995 جنيها للشراء.

كما سجل عيار 18 نحو 6040 جنيها للبيع و5995 جنيها للشراء، في حين بلغ سعر عيار 14 نحو 4695 جنيها للبيع و4665 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 56360 جنيها للبيع و55960 جنيها للشراء، بينما سجلت الأونصة بالجنيه نحو 250430 جنيها للبيع و248650 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر الأونصة عالميا نحو 4813.25 دولار.

وتتراوح تكلفة المصنعية في السوق المحلية بين 150 و300 جنيه للقطعة، شاملا الدمغة، وفقا لنوع المشغولات وعيار الذهب وسياسة التسعير داخل كل محل صاغة.

اسعار الذهب الان

اسعار الذهب الان



العيار سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 8,050 جنيه 7,995 جنيه

عيار 21 7,045 جنيه 6,995 جنيه

عيار 18 6,040 جنيه 5,995 جنيه

عيار 14 4,695 جنيه 4,665 جنيه

الجنيه الذهب 56,360 جنيه 55,960 جنيه

الأونصة بالجنيه 250,430 جنيه 248,650 جنيه

الأونصة بالدولار 4,813.48 دولار

تأثر أسعار الذهب

وعلى الصعيد العالمي، تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى صعود الأسعار، بينما يساهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

اسعار الذهب الان

كما تلعب أسعار الفائدة دورا مهما في تحديد اتجاهات السوق، إذ يدفع انخفاضها إلى زيادة الإقبال على الذهب كأداة استثمارية بديلة، مما ينعكس على ارتفاع أسعاره.

إضافة إلى ذلك، تؤثر أسعار النفط العالمية على حركة السوق، حيث تدفع التقلبات الاقتصادية في قطاع الطاقة المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب كوسيلة للتحوط.

وفي ظل هذه المتغيرات، يظل الذهب أحد أهم أدوات الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة أموالهم.