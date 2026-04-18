ثابت .. ذهب عيار 21 يسجل 7030 جنيها بعد ساعات من التعاملات المسائية

حالة من الترقب تشهدها الاسواق المحلية للذهب في مصر بعد استقرار التعاملات بعد ساعتين من بدء التداولات المسائية المحددة اليوم السبت 18-4-2026.

اشهر عيار يستقر

وأظهر أشهر أعيرة الذهب استقرارا في تعاملات مساء اليوم بدون تغيير.

آخر تحديث لعيار 21

سجل آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب، مسجلا بذلك نحو 7030 جنيها للشراء و6980 جنيها للبيع.

تحركات الذهب

مع بدء تعاملات مساء اليوم هبط سعر جرام الذهب مقدار 45 جنيها بالمقارنة بما كان عليه أمس.

آخر تحديث لسعر الجرام

سجل آخر تحديث لمتوسط الذهب 7030 جنيها .

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24الأكبر قيمة 8034 جنيهاً للشراء و 7977 جنيهاً للبيع .

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7364 جنيها للشراء و 7312 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الاكثر انتشارا 7030 جنيها للشراء و6980 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الاوسط انتشار 6026 جنيها للشراء و5982 جنها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعرالجنيه الذهب 56.24 ألف جنيه للشراء و 55.84 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4832 دولار للشراء و 4831 دولار للب