عقب التوقيت الصيفي.. آثار الإسكندرية: تغيير مواعيد العمل بقلعة قايتباي

أعلن محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بداية العمل بالتوقيت الصيفي حيث تم تعديل التوقيت الخاص بإغلاق قلعة قايتباي بالاسكندريه للسريان العمل.

وأشار إلى أن القلعة ستفتح أبوابها اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا على، أن تُغلق في تمام الساعة الثامنة مساءً ولمدة ١١ ساعة متصلة يومياً.

واضاف أن القلعة ستفتح أبوابها مرة أخرى أمام الزائرين لمشاهدة عروض الصوت والضوء حيث يبدأ العرض الأول ٨.٣٠ مساءً والعرض الثاني ٩.٣٠ مساءً وفي حالة الإقبال يتم اضافة عرض ثالث الساعة ١٠٣٠ مساءً.