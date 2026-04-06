تقرير استخباراتي خطير | 55 هدفا إسرائيليا حساسا على طاولة إيران بدعم روسي.. وسيناريو مرعب ينتظر تل أبيب

كشفت الاستخبارات الأوكرانية، في تقرير حصري، أن روسيا زودت إيران بقائمة أهداف لمناطق إسرائيلية، ما يهدد تل أبيب بسيناريوهات مرعبة بحسب المخطط الذي تم الكشف عنه.

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها صحيفة "جيروزاليم بوست" من مصدر مقرب من الاستخبارات الأوكرانية، فقد زودت الاستخبارات الروسية إيران بقائمة مفصلة تضم 55 هدفًا حيويًا للبنية التحتية للطاقة داخل إسرائيل.

ويشير التقرير، الذي يسلط الضوء على تعميق التعاون العسكري والاستخباراتي بين موسكو وطهران، إلى أن المعلومات التي تم تبادلها تُمكّن إيران من شن ضربات صاروخية دقيقة على شبكة الطاقة الإسرائيلية.

وبحسب النتائج، تُصنّف المواقع المستهدفة إلى ثلاث فئات بناءً على أهميتها الاستراتيجية:

المستوى الأول: منشآت الإنتاج الحيوية.

وهي مواقع من شأن تدميرها أن يُشلّ نظام الطاقة الوطني ويُشير التقرير تحديدًا إلى محطة أوروت رابين لتوليد الطاقة كهدف رئيسي.

المستوى الثاني: مراكز الطاقة الحضرية والصناعية الرئيسية.

وتقع هذه المنشآت في الغالب في وسط إسرائيل، وتخدم مراكز سكانية كبيرة.

المستوى الثالث: البنية التحتية المحلية.

وتشمل هذه الأهداف محطات التحويل الإقليمية التي تدعم المناطق الصناعية ومحطات توليد الطاقة الصغيرة.

يُشير التقييم الروسي بشأن هشاشة وضع إسرائيل إلى أن "شبكة الكهرباء الإسرائيلية، على عكس العديد من الدول الأوروبية، تتسم بدرجة عالية من العزلة". ولأن إسرائيل تُعتبر "جزيرة طاقة" لا تستورد الكهرباء من الدول المجاورة، فقد أفادت تقارير بأن الاستخبارات الروسية أبلغت إيران بأن إلحاق الضرر حتى ببعض المكونات المركزية قد يُؤدي إلى انهيار كامل ومطوّل في شبكة الطاقة، ما يُسبب انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي وأعطالاً فنية يصعب تداركها.

ويؤكد المسؤولون الأوكرانيون أن الدافع وراء نقل المعلومات الاستخباراتية مزدوج: تشجيع حليفهم الرئيسي في المنطقة، وخلق أزمة جديدة في الشرق الأوسط من شأنها تحويل الاهتمام والموارد الدولية بعيدًا عن الحرب في أوكرانيا.

رد السفير الروسي أناتولي فيكتوروف على هذه الادعاءات قائلاً: "أقامت روسيا وإسرائيل اتصالاتٍ لمناقشة قضايا الأمن القومي منذ زمنٍ طويل. وقد حافظت هذه الاتصالات على تواصلٍ مكثف بين الوكالات الروسية والإسرائيلية المعنية. ونوقشت أهم القضايا على أعلى المستويات. ونحن نُقدّر السجل الحافل الذي تراكم في هذا المجال."

وأضاف: "لقد رفض ممثلو القيادة السياسية الروسية مراراً وتكراراً "الاتهامات" التي تزعم تزويد بلادنا إيران بمعلومات استخباراتية."