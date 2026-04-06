الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تقرير استخباراتي خطير | 55 هدفا إسرائيليا حساسا على طاولة إيران بدعم روسي.. وسيناريو مرعب ينتظر تل أبيب

محطة الكهرباء في حيفا
ناصر السيد

كشفت الاستخبارات الأوكرانية، في تقرير حصري، أن روسيا زودت إيران بقائمة أهداف لمناطق إسرائيلية، ما يهدد تل أبيب بسيناريوهات مرعبة بحسب المخطط الذي تم الكشف عنه.

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها صحيفة "جيروزاليم بوست" من مصدر مقرب من الاستخبارات الأوكرانية، فقد زودت الاستخبارات الروسية إيران بقائمة مفصلة تضم 55 هدفًا حيويًا للبنية التحتية للطاقة داخل إسرائيل.

ويشير التقرير، الذي يسلط الضوء على تعميق التعاون العسكري والاستخباراتي بين موسكو وطهران، إلى أن المعلومات التي تم تبادلها تُمكّن إيران من شن ضربات صاروخية دقيقة على شبكة الطاقة الإسرائيلية.

وبحسب النتائج، تُصنّف المواقع المستهدفة إلى ثلاث فئات بناءً على أهميتها الاستراتيجية:

المستوى الأول: منشآت الإنتاج الحيوية. 

وهي مواقع من شأن تدميرها أن يُشلّ نظام الطاقة الوطني ويُشير التقرير تحديدًا إلى محطة أوروت رابين لتوليد الطاقة كهدف رئيسي.

المستوى الثاني: مراكز الطاقة الحضرية والصناعية الرئيسية. 

وتقع هذه المنشآت في الغالب في وسط إسرائيل، وتخدم مراكز سكانية كبيرة.

المستوى الثالث: البنية التحتية المحلية. 

وتشمل هذه الأهداف محطات التحويل الإقليمية التي تدعم المناطق الصناعية ومحطات توليد الطاقة الصغيرة.

يُشير التقييم الروسي بشأن هشاشة وضع إسرائيل إلى أن "شبكة الكهرباء الإسرائيلية، على عكس العديد من الدول الأوروبية، تتسم بدرجة عالية من العزلة". ولأن إسرائيل تُعتبر "جزيرة طاقة" لا تستورد الكهرباء من الدول المجاورة، فقد أفادت تقارير بأن الاستخبارات الروسية أبلغت إيران بأن إلحاق الضرر حتى ببعض المكونات المركزية قد يُؤدي إلى انهيار كامل ومطوّل في شبكة الطاقة، ما يُسبب انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي وأعطالاً فنية يصعب تداركها.

ويؤكد المسؤولون الأوكرانيون أن الدافع وراء نقل المعلومات الاستخباراتية مزدوج: تشجيع حليفهم الرئيسي في المنطقة، وخلق أزمة جديدة في الشرق الأوسط من شأنها تحويل الاهتمام والموارد الدولية بعيدًا عن الحرب في أوكرانيا.

رد السفير الروسي أناتولي فيكتوروف على هذه الادعاءات قائلاً: "أقامت روسيا وإسرائيل اتصالاتٍ لمناقشة قضايا الأمن القومي منذ زمنٍ طويل. وقد حافظت هذه الاتصالات على تواصلٍ مكثف بين الوكالات الروسية والإسرائيلية المعنية. ونوقشت أهم القضايا على أعلى المستويات. ونحن نُقدّر السجل الحافل الذي تراكم في هذا المجال."

وأضاف: "لقد رفض ممثلو القيادة السياسية الروسية مراراً وتكراراً "الاتهامات" التي تزعم تزويد بلادنا إيران بمعلومات استخباراتية."

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

الإعلامي محمد علي خير

محمد علي خير: هل توفير 40 مليون جنيه يوميًا من الغلق يعوض الخسائر؟

الفنان يوسف الشريف

يوسف الشريف يكشف سبب غيابه عن الشاشة لمدة 5 سنوات

الإعلامي محمد علي خير

محمد علي خير: الحكومة لازم تخف إيدها شوية عن المواطنين

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

 DS N°7
 DS N°7
 DS N°7

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000
دايو لانوس موديل 2000

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027
فولكس فاجن أطلس 2027

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

