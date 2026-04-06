نتنياهو يحذر من وقف إطلاق النار في إيران.. وترامب يتمسك بشروطه النووية

كشف موقع أكسيوس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمخاوفه من مخاطر التوصل إلى وقف إطلاق نار في إيران، محذرًا من تداعيات أي تهدئة في هذا التوقيت.



وبحسب التقرير، أكد ترامب لنتنياهو أنه مستعد لوقف إطلاق النار فقط في حال وافقت إيران على الشروط الأمريكية، وفي مقدمتها القيود الصارمة على برنامجها النووي.



وأضاف ترامب، وفقًا للمصدر ذاته، أنه لن يتراجع عن مطلبه المتعلق بتسليم إيران كميات اليورانيوم المخصب التي بحوزتها، مشددًا على أن هذا الملف يمثل أحد أبرز شروط أي اتفاق محتمل بين الجانبين.