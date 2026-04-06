الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أكبر مجمع بتروكيميائي في إيران

أعلن الجيش الإسرائيلي، قصف أكبر مجمع بتروكيميائي في إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب خلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض بمناسبة عيد الفصح، وقال إن العرض الذي تلقته الولايات المتحدة من إيران “مهم، ولكنه غير كافٍ”.

وأكد ترامب أن الموعد النهائي المحدد لإيران للاستجابة بشكل إيجابي للمطالب الأمريكية “نهائي”.

وأوضح ترامب أن القضية الجوهرية في الصراع تتمثل في الملف النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن الطرف الذي تتفاوض معه الولايات المتحدة “عقلاني وليس متطرفًا”، في إشارة إلى وجود مساحة محتملة للتفاهم.