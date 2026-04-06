ترامب يتوعد: هناك من سرب معلومات عن الطيار الثاني لإيران وسنصل إليه

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما على الشخص الذي سرب تفاصيل إنقاذ الطيار من إيران، بينما لم يتم العثور على الملاح بعد، وفي مؤتمر صحفي عقده، قال: "لم نتحدث عن الشخص الأول، ثم سرب أحدهم معلومات، وآمل أن نعثر على هذا المُسرّب، نعتقد أننا قادرون على ذلك، سنتوجه إلى وسائل الإعلام ونقول: هذا أمر يتعلق بالأمن القومي، سلّموا المعلومات أو ستُسجنون.

و أضاف ترامب لقد أصبحت العملية أكثر صعوبة بعد أن أصدرت إيران بيانا وعرضت مكافأة ضخمة لمن يُلقي القبض على الطيار."

كما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب خلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض بمناسبة عيد الفصح، وقال إن العرض الذي تلقته الولايات المتحدة من إيران "هام، ولكنه غير كافٍ"، وأكد ترامب أن الموعد النهائي المحدد لإيران للاستجابة بشكل إيجابي للمطالب الأمريكية "نهائي.



