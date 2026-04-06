زيارات متنوعة للملك أحمد فؤاد الثانى ومرافقوه للمعالم والمزارات السياحية والأثرية فى أسوان ..صور

واصل الملك أحمد فؤاد الثانى ونجله الأمير محمد على والوفد المرافق لهما جولاتهم داخل محافظة أسوان بزيارة لمعبد أبو سمبل .

حيث كان فى إستقبالهم على ياسين رئيس مدينة أبو سمبل السياحية ، وأحمد مسعود مدير عام أثار أبو سمبل حيث تفقد الوفد معبد رمسيس الثانى ، كما قاموا بزيارة معبد زوجته نفرتارى وسط إنبهارهم بعظمة الحضارة المصرية .

وشهدت الزيارة تقديم الهدايا التذكارية للملك أحمد فؤاد الثانى ، وشملت نموذج مصغر لمسجد محمد على ، وآخر لمعبد أبو سمبل مهداه من إحدى الشركات المتخصصة فى النماذج الأثرية ، كما تفقدوا مكتبة كنوز ، وقاموا بشراء مقتنيات وكتيبات عن الحضارة لمصرية القديمة ، مع التوقيع فى سجل كبار الزوار والضيوف .

والجدير بالذكر بأن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قد قام بإستقبال الملك أحمد فؤاد الثانى والوفد المرافق له ، موجهاً الأجهزة التنفيذية وكافة الجهات المعنية بتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان نجاح الزيارة وظهورها بالشكل المشرف .

وتم التوجيه بأهمية التنسيق الكامل بين الجهات المختصة بما يسهم فى تنظيم برنامج زيارات ميدانية متكامل يشمل أبرز المعالم والمزارات السياحية والمناطق الأثرية بالمحافظة ، ومنها معبدى رمسيس الثانى بمدينة أبو سمبل السياحية بما يعكس المكانة الحضارية والتاريخية التى تتمتع بها أسوان كأحد المقاصد السياحية العالمية .

وتمثل هذه الزيارة فرصة مهمة لتعزيز جهود الدولة فى دعم وتنشيط القطاع السياحى ، والترويج للمقومات السياحية الفريدة التى تزخر بها أسوان على المستويين الإقليمى والدولى .