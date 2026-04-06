ترامب: يمكننا مغادرة إيران الآن.. لكنني أريد إنهاء الأمر

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض بأنه لو كان له الخيار، لسحب النفط من إيران.

وأعرب ترامب عن أمله في "إنهاء هذا الأمر سريعا"، وزعم أنه "بإمكاننا المغادرة الآن، لكنني أريد إنهاء هذا الأمر".

وفيما يتعلق بإسقاط طائرة إف-15إي المقاتلة، قال إن الإيرانيين أصابوها "عن طريق الصدفة"، وأضاف لاحقًا أنه "غاضب من الأكراد لأنهم احتفظوا لأنفسهم بأسلحة كانت مخصصة للمتظاهرين الإيرانيين"، وقال إن هذه الجماعات "ستدفع ثمنًا باهظًا".

كما أضاف ترامب، أن رد إيران على مقترح وقف إطلاق النار كان “هاماً، لكنه غير كافٍ”، وقال: "يمكن إنهاء الحرب بسرعة كبيرة إذا قاموا بما يلزم".

كما أكد مجدداً على الموعد النهائي لفتح مضيق هرمز يوم الثلاثاء الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (3:00 صباحاً بتوقيت إسرائيل، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء).