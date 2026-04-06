أسوان.. رفع الحواجز والمعدات بالكورنيش لتسهيل حركة المواطنين والأفواج السياحية

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية الصباحية تحذيراً شديد اللهجة لأحد أصحاب المحال التجارية الواقعة على كورنيش النيل القديم ، وذلك بسبب مخالفات تتعلق بإعاقة حركة المارة وتشويه الشكل الجمالى للمنطقة .

ويأتى ذلك فى ضوء جهود محافظة أسوان للحفاظ على المظهر الحضارى وتحقيق الإنضباط العام بالمناطق الحيوية .

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الرفع الفورى لكافة الحواجز والمعدات الموضوعة أمام المحل ، والتى تتسبب فى إعاقة حركة المواطنين والأفواج السياحية ، وتؤثر سلباً على إنسيابية المرور بالممشى المخصص لهم .

جهود ميدانية

كما أكد المحافظ على أهمية الإلتزام بتوحيد وتناسق ألوان واجهات المحال بما يتماشى مع الهوية البصرية للموقع ، مع تكليف صاحب المحل بسرعة تغيير لون الواجهة ليكون متوافقاً مع باقى المنشآت المحيطة ، وعدم إحداث أى تشوهات بصرية .

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أنه لن يتم التهاون مع أية مخالفات من هذا النوع ، وفى حال عدم الإلتزام بالتوجيهات الصادرة ، سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتحرير محاضر مخالفات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة حفاظًا على المظهر العام وتحقيق الإنضباط بالشوارع السياحية الحيوية .