توافق سعودي أردني لمواجهة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية

أكد وزيرا خارجية السعودية والأردن، ضرورة مواجهة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، حسب قناة “ القاهرة الإخبارية .

وقال وزيرا خارجية السعودية والأردن:" الاعتداءات الإيرانية تمثل خرقا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".

وأضاف وزيرا خارجية السعودية والأردن: “من حق البلدين الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعامل الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم مع 12 صاروخاً باليستياً وصاروخين جوالين و19 طائرةً مسيّرة قادمة من إيران .

وأضافت وزارة الدفاع - في بيان اليوم ، وفقا لوكالة ألأنباء الإماراتية"وام" - أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 519 صاروخًا باليستيًا، و26 صاروخاً جوالاً، و2210 طائرات مسيّرة.