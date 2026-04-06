محافظ أسوان يتابع ختام بطولة "أكوامان" للسباحة أمام معبد فيلة بمشاركة 1000 سباح وسباحة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ختام فعاليات النسخة الثانية من مهرجان " أكوامان " للسباحة فى المياه المفتوحة ، والذى أقيم أمام معبد فيله بمدينة أسوان وذلك وسط مشاركة ١٠٠٠ سباح ، بإشراف من وزارة الشباب والرياضة بقيادة معالى الوزير جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة ، وبالتعاون مع إتحاد السباحة المصرى حيث يأتى هذا الحدث ضمن أجندة السياحة والفعاليات الرياضية للوزارة ، والتى تهدف إلى تنظيم أبرز الفعاليات المحلية والعالمية المختلفة .

وشهد المهرجان هذا العام مشاركة قياسية وغير مسبوقة ، حيث إستقبل أكثر من 1000 سباح وسباحة يمثلون ما يزيد عن 24 دولة مختلفة ، إلى جانب حضور جماهيرى تخطى 1000 متفرج ، وذلك فى تأكيد واضح على جاذبية الحدث وقدرته على إستقطاب مختلف الجنسيات بما يعزز مكانة مصر بشكل عام ، ومحافظة أسوان بشكل خاص كوجهة رائدة للسياحة الرياضية .

وتعتبر سلسلة سباقات "أكوامان" واحدة من أبرز سلاسل الإمتياز العالمية فى تنظيم منافسات السباحة بالمياه المفتوحة ، حيث تمتد فعالياتها عبر قارات متعددة تشمل آسيا وأوروبا ودول الخليج ، وهو ما يضفى على نسخة أسوان أهمية خاصة ضمن أجندة هذه السلسلة الدولية .

وجاء تنظيم المهرجان أمام معبد فيله العريق ليمنح الحدث طابعاً خاصاً يتجسد فى إمتزاج الرياضة بعراقة التاريخ وروعة الطبيعة ليقدم صورة حضارية مميزة تعكس جمال مصر وتنوع مقوماتها السياحية .

وشهدت الفعاليات تسليط الضوء على الدور المحورى الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع محافظة أسوان لدعم وتنظيم مثل هذه الأحداث الكبرى ، حيث تم المساهمة بشكل فعال فى توفير كافة سبل النجاح من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وتقديم الدعم اللوجستى والتنظيمى وذلك فى إطار إسترتيجيتها لتعزيز السياحة الرياضية وجذب المزيد من الفعاليات الدولية .

وفى ختام المهرجان، أعرب المنظمون عن خالص شكرهم وتقديرهم لوزارة الشباب والرياضة ومحافظة أسوان وكافة الجهات الداعمة ، مؤكدين أن هذا التعاون المثمر يعتبر نموذجاً يحتذى به فى إنجاح الفعاليات الرياضية العالمية التى تسهم فى رفع إسم مصر عالياً على الساحة الدولية .