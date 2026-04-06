رغم الصعوبات.. محمد صلاح يحافظ على مكانته بين نحوم العالم

حافظ النجم المصري محمد صلاح على حضوره القوي بين كبار نجوم كرة القدم العالمية بعدما حل في المركز التاسع ضمن قائمة أفضل لاعبي الأجنحة في العالم لعام 2026 وفق التصنيف الصادر عن Sportsdunia، في تأكيد جديد على استمراريته في القمة رغم التحديات.

صلاح.. ثبات على القمة رغم تراجع النتائج

ورغم الموسم المتذبذب الذي يمر به ليفربول وابتعاده عن المنافسة على البطولات الكبرى واصل صلاح تقديم مستويات مميزة تعكس خبرته الكبيرة وإمكاناته الفنية العالية ليظل أحد أبرز عناصر الفريق وأكثرهم تأثيرًا في الثلث الهجومي.

ويؤكد تواجد "الملك المصري" في هذه القائمة أنه لا يزال ضمن النخبة العالمية حتى في ظل التغيرات الفنية والنتائج غير المستقرة التي يعيشها الفريق الإنجليزي هذا الموسم.

أرقام تعزز مكانة صلاح

وبحسب التقرير، شارك صلاح في 35 مباراة خلال الموسم الحالي سجل خلالها 10 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة بإجمالي 19 مساهمة تهديفية وهو ما يعكس دوره المؤثر في صناعة الفارق، سواء بالتسجيل أو خلق الفرص.

ورغم تراجع بعض الأرقام مقارنة بمواسمه السابقة، فإن النجم المصري لا يزال يقدم مستويات ثابتة تؤهله للبقاء ضمن قائمة الأفضل خاصة مع قدرته على الحسم في اللحظات الصعبة.

وشهدت قائمة أفضل الأجنحة في العالم لعام 2026 منافسة شرسة حيث تصدرها الكولومبي لويس دياز، نجم بايرن ميونخ، بعد موسم استثنائي على الصعيدين التهديفي والصناعي يليه الإسباني الشاب لامين يامال، الذي يواصل إثبات نفسه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية.

كما ضمت القائمة أسماء لامعة مثل مايكل أوليس الذي تألق بشكل لافت في صناعة الأهداف وفينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد المعروف بحسمه في المباريات الكبرى، إلى جانب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي يتميز بمهاراته العالية وقدرته على المراوغة وصناعة الفرص.

وضمت القائمة أيضًا لاعبين مميزين مثل أنطوان سيمينيو، ورافينيا وبوكايو ساكا بالإضافة إلى الموهبة الصاعدة برادلي باركولا في قائمة عكست تنوعًا كبيرًا بين الخبرة والشباب.

معايير دقيقة وراء التصنيف

واعتمدت Sportsdunia في إعداد هذا التصنيف على مجموعة من المعايير الدقيقة، في مقدمتها الاستمرارية في الأداء طوال الموسم وعدم الاكتفاء بفترات تألق مؤقتة بالإضافة إلى حجم المساهمات التهديفية من تسجيل وصناعة.



كما تم التركيز على قدرة اللاعبين على خلق الفرص وصناعة الخطورة في الثلث الأخير، إلى جانب الإحصائيات المتقدمة مثل عدد المراوغات الناجحة ومعدلات صناعة الفرص وهي عوامل تعكس التأثير الحقيقي لكل لاعب داخل أرض الملعب.

صلاح.. أيقونة أفريقية مستمرة

ويواصل محمد صلاح كتابة اسمه بين أساطير مركز الجناح في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يُعد أحد أبرز اللاعبين الأفارقة في تاريخ المسابقة بفضل أرقامه القياسية وتأثيره الكبير مع ليفربول منذ انضمامه للفريق.

ورغم المنافسة الشرسة وظهور جيل جديد من النجوم، يثبت صلاح موسما بعد الآخر أنه قادر على الحفاظ على مكانته بين الكبار مستندا إلى خبرته الكبيرة واحترافيته العالية وقدرته الدائمة على التطور والتكيف مع مختلف الظروف ليبقى واحدًا من أبرز الأجنحة في عالم كرة القدم حتى الآن.