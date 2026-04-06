ضياء المرغني يطمئن جمهوره على حالته الصحية: أستعد لجلسات العلاج الطبيعي| خاص
التلفزيون الإيراني يطلب من المواطنين تشكيل سلسلة بشرية حول محطات الطاقة غدًا
أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي
الدولية للطاقة الذرية: رصد آثار لضربات عسكرية بمحيط محطة بوشهر النووية الإيرانية
الرقية الشرعية الصحيحة.. آيات وأدعية نبوية للحماية من الحسد والسحر
موعد صرف مرتبات أبريل 2026 في مصر وجدول الصرف الرسمي
ماذا قال فتوح لمعتمد جمال بعد واقعة تغييره أمام المصري؟
قبل صدام اليوم ..قوة سيراميكا كليوباترا في الركنيات وأزمة دفاعية واضحة تضرب الأهلي
خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك
انفجارات تهز إيران.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موجة جديدة من الضربات الجوية
مقتل 3 وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
مدرب بلجيكا السابق: لسنا مرشحين لحصد كأس العالم.. ومواجهة مصر صعبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رغم الصعوبات.. محمد صلاح يحافظ على مكانته بين نحوم العالم

منتصر الرفاعي

حافظ النجم المصري محمد صلاح على حضوره القوي بين كبار نجوم كرة القدم العالمية بعدما حل في المركز التاسع ضمن قائمة أفضل لاعبي الأجنحة في العالم لعام 2026 وفق التصنيف الصادر عن Sportsdunia، في تأكيد جديد على استمراريته في القمة رغم التحديات.

صلاح.. ثبات على القمة رغم تراجع النتائج

ورغم الموسم المتذبذب الذي يمر به ليفربول وابتعاده عن المنافسة على البطولات الكبرى واصل صلاح تقديم مستويات مميزة تعكس خبرته الكبيرة وإمكاناته الفنية العالية ليظل أحد أبرز عناصر الفريق وأكثرهم تأثيرًا في الثلث الهجومي.
ويؤكد تواجد "الملك المصري" في هذه القائمة أنه لا يزال ضمن النخبة العالمية حتى في ظل التغيرات الفنية والنتائج غير المستقرة التي يعيشها الفريق الإنجليزي هذا الموسم.

أرقام تعزز مكانة صلاح

وبحسب التقرير، شارك صلاح في 35 مباراة خلال الموسم الحالي سجل خلالها 10 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة بإجمالي 19 مساهمة تهديفية وهو ما يعكس دوره المؤثر في صناعة الفارق، سواء بالتسجيل أو خلق الفرص.
ورغم تراجع بعض الأرقام مقارنة بمواسمه السابقة، فإن النجم المصري لا يزال يقدم مستويات ثابتة تؤهله للبقاء ضمن قائمة الأفضل خاصة مع قدرته على الحسم في اللحظات الصعبة.

وشهدت قائمة أفضل الأجنحة في العالم لعام 2026 منافسة شرسة حيث تصدرها الكولومبي لويس دياز، نجم بايرن ميونخ، بعد موسم استثنائي على الصعيدين التهديفي والصناعي يليه الإسباني الشاب لامين يامال، الذي يواصل إثبات نفسه كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية.

كما ضمت القائمة أسماء لامعة مثل مايكل أوليس الذي تألق بشكل لافت في صناعة الأهداف وفينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد المعروف بحسمه في المباريات الكبرى، إلى جانب الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي يتميز بمهاراته العالية وقدرته على المراوغة وصناعة الفرص.

وضمت القائمة أيضًا لاعبين مميزين مثل أنطوان سيمينيو، ورافينيا وبوكايو ساكا بالإضافة إلى الموهبة الصاعدة برادلي باركولا في قائمة عكست تنوعًا كبيرًا بين الخبرة والشباب.

معايير دقيقة وراء التصنيف

واعتمدت Sportsdunia في إعداد هذا التصنيف على مجموعة من المعايير الدقيقة، في مقدمتها الاستمرارية في الأداء طوال الموسم وعدم الاكتفاء بفترات تألق مؤقتة بالإضافة إلى حجم المساهمات التهديفية من تسجيل وصناعة.


كما تم التركيز على قدرة اللاعبين على خلق الفرص وصناعة الخطورة في الثلث الأخير، إلى جانب الإحصائيات المتقدمة مثل عدد المراوغات الناجحة ومعدلات صناعة الفرص وهي عوامل تعكس التأثير الحقيقي لكل لاعب داخل أرض الملعب.

صلاح.. أيقونة أفريقية مستمرة

ويواصل محمد صلاح كتابة اسمه بين أساطير مركز الجناح في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يُعد أحد أبرز اللاعبين الأفارقة في تاريخ المسابقة بفضل أرقامه القياسية وتأثيره الكبير مع ليفربول منذ انضمامه للفريق.

ورغم المنافسة الشرسة وظهور جيل جديد من النجوم، يثبت صلاح موسما بعد الآخر أنه قادر على الحفاظ على مكانته بين الكبار مستندا إلى خبرته الكبيرة واحترافيته العالية وقدرته الدائمة على التطور والتكيف مع مختلف الظروف ليبقى واحدًا من أبرز الأجنحة في عالم كرة القدم حتى الآن.

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل الدراسة الثلاثاء والأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية|توضيح عاجل

الأحد المقبل إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص بمناسبة عيد القيامة 2026؟.. اعرف المستحقين

التقلبات الجوية

لمدة 5 أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة | ماذا سيحدث؟

هل عيد القيامة إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بعد قرار رئيس الوزراء بشأن شم النسيم؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية؟|التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأجيل موعد امتحانات نهاية العام 2026 بالمدارس.. قرار نهائي من التعليم

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

قرار حكومي بشأن مرتبات أبريل 2026 .. هل يشمل الزيادة الجديدة؟

سلاح الجو الإسرائيلي

الأسطول الجوي في مهب الريح.. إسرائيل تدمر عشرات الطائرات الإيرانية في 3 مطارات

تقديم المهر

ليس سلعة.. الأزهر: النبي نزل في مقدار المهر وتيسيره لمستوى خاتم من حديد

الدكتورة آمال إبراهيم

بعد مبادرة 150 جرام ذهب للعروسة.. استشاري أسري: الزواج مودة ورحمة.. وليس بالجرامات

جانب من لقاء المحافظ بوزير الأوقاف ورئيس جامعة أسيوط

وزير الأوقاف يلتقي محافظ أسيوط ويشارك في المؤتمر الدولي لكلية أصول الدين

بالصور

أسعار كيا سبورتاج موديل 2020 المستعملة في مصر

تعرف على مواصفات السيارة N°7‎ الـ SUV منDS ‎‏ ‏الفرنسية

أسعار دايو لانوس موديل 2000 المستعملة في مصر

فولكس فاجن تكشف عن أطلس 2027 الجديدة

هبة عبد الغني

أبرز تصريحات هبة عبد الغني: كواليس رأس الأفعى.. الغناء مجرد هواية.. وتفاصيل مؤثرة عن وفاة والدتها

إنقاذ الطيار الأمريكي

عملية جريئة في عمق إيران.. ترامب يعلن إنقاذ الطيار الأمريكي

السر وراء فشلها باللغة العربية

فاشلة جدا.. فنانة تعترف بضعفها في اللغة العربية وتكشف تأثير والدها الراحل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

