عبد الصادق الشوربجي: أفكار جديدة للصحافة القومية شعارها "الإبداع"

نظمت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، احتفالية موسعة بحضور عدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات، وذلك احتفاءً وتكريما لعدد من الزملاء بمناسبة صدور قرارات تعيينهم في عدد من الجهات المهمة؛ الهيئة العامة للاستعلامات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، اتحاد الصحفيين الأفارقة ولجان المجلس الأعلى للثقافة.

أدار الفعالية حمدي رزق، عضو الهيئة، بحضور علاء ثابت، وكيل الهيئة، عمرو الخياط، د. سامح محروس، أسامة أبو باشا، أعضاء الهيئة، مروة السيسي، الأمين العام، عادل بريك، المستشار القانوني للهيئة، د. أحمد مختار، مستشار الهيئة لشئون الاستثمار والمشروعات، مدحت لاشين، المستشار القانوني لرئيس الهيئة، وليد عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة شركة أخبار اليوم للاستثمار، سامح عبدالله، رئيس تحرير موقع سبوت.

في بداية الاحتفالية، رحب المهندس عبدالصادق الشوربجي بالحضور، مقدما التهنئة للزملاء المكرمين، وأشار إلى أن اختيار الزملاء دليل على أن صحافة مصر القومية تزخر بالكوادر المهمة والمؤثرين والأقلام الكبيرة التي تسهم بإيجابية في معركة نشر الوعي والتنوير والتثقيف، وأشار إلى أن مؤسسات الدولة وأجهزتها تقدر الصحافة القومية إيمانا بدورها الوطني الكبير وثقة في أبنائها بنشر الحقائق والأفكار البناءة ومواجهة الأكاذيب والشائعات.

وأضاف الشوربجي أن الصحافة القومية وخاصة الورقية واجهت هجمات شرسة وتغلبت على كثير من التحديات والمصاعب بدعم من القيادة السياسية وحرص أبنائها على الصمود والاستمرار في أداء دورهم الوطني، وكذلك متابعة مستمرة ودقيقة من الهيئة الوطنية للصحافة لتذليل كافة العقبات التى تواجه المؤسسات على جميع المستويات سواء إداريا أو تحريرا وكذلك استغلال الأصول بشكل أمثل لتحسين موارد المؤسسات.

وقال: نحن غيورون على مؤسساتنا، الصحافة القومية لم تمت، بل يزداد تأثيرها يوما بعد يوم، تستعيد بريقها من جديد، والإصدارات الورقية تشهد نموا ملحوظا وعمليات التوزيع في أعلى مستوياتها، فضلا عن طفرة في تحديث وتطوير البوابات الإلكترونية والتي بدأت تؤتي ثمارها فعليا، وكذلك استغلال الأصول وتدشين مشروعات جديدة ستغير من شكل وأوضاع المؤسسات الصحفية خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن العالم يموج بأزمات عابرة للحدود وخاصة منطقة الشرق الأوسط والتى ضربت تداعياتها السلبية غالبية القطاعات؛ وقال: هنا يأتي دورنا في أهمية مساندة مؤسسات وأجهزة الدولة وقضايا الوطن كأولوية لعبور أي تحديات، وتكثيف الجهود كلا في موقعه لحماية بلادنا في مثل هذه الظروف، فتنظيم الجهود والتنسيق المستمر أمر حتمي في إطار السعي نحو الأفضل، ويجب أن يكون التناول الصحفي مقرونا بالواقع والوقائع الصحيحة والحجج والأدلة لمواجهة الأكاذيب ومروجي الشائعات.

وشدد الشوربجي على أهمية التحديد المستمر لنقاط القوة والضعف في المؤسسات والإصدارات ووضع الخطط السريعة لتعظيم نقاط القوة ومعالجة أي مواطن ضعف، وقال: سنواصل تقديم كافة أوجه الدعم للمؤسسات حتى اللوجستيات والتحديات في بعض الملفات العالقة مع المحافظات وغيرها من جهات، وأشار إلى أهمية الترشيد والالتزام بتوجيهات الدولة في هذا الشأن مع الحرص على استمرار العمل بأعلى جودة ودقة.

وأكد المهندس عبدالصادق الشوربجي على أن المرحلة المقبلة تشهد أفكارا جديدة لصحافة مصر القومية وشعارها سيكون "الإبداع"، موجهًا رسالة لقيادات المؤسسات والإصدارات الصحفية القومية قائلا: الحمل ثقيل، وينتظركم عمل كثير جدا ومتواصل، المهمة ليست سهلة وننتظر منكم الأفضل دائما، أنتم وأبناء المؤسسات شبابا وشيوخا قادرون على العبور للمستقبل بالتكاتف والحفاظ مؤسساتكم قوية وأكثر تأثيرا وخير سفراء لها في مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها.

من جانبه، هنأ الكاتب الصحفي علاء ثابت، وكيل الهيئة، الزملاء المكرمين، وأكد أن الصحافة القومية قوى ناعمة في كثير من مؤسسات وأجهزة الدولة بزملاء أثبتوا قدرتهم على العطاء والمساهمة بالرأي والفكر البناء وأصبحوا نجوما لامعة ومحل إشادة وتقدير من الجميع، وأشار إلى أن المؤسسات الصحفية القومية تمتلك كودار متميزة وإمكانيات ضخمة جعلتها في المقدمة لنشر الوعي والتثقيف والتنوير ومواجهة الشائعات.

بينما أكد الكاتب الصحفي حمدي رزق، عضو الهيئة، أن الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي؛ نجحت في وضع المؤسسات الصحفية القومية على الطريق الصحيح رغم الإرث الصعب من التحديات، وواصلت العمل في جميع الاتجاهات –ولاتزال- حتى تغيرت الأوضاع إلى الأفضل، وأضاف أن الهيئة "بيت العيلة" تحتفل اليوم بزملاء أعزاء اثبتوا حضورا متميزا في جهات ومؤسسات مهمة؛ وهو الأمر الذي يؤكد أن صحافة مصر القومية واعدة وتأثيراتها الإيجابية بدت واضحة جدا على الرغم من عمليات الاستهداف المستمرة.

من جانبهم، عبّر الزملاء المكرمون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن تفوق المؤسسات الصحفية القومية لم يأت من فراغ بل ورائه جهود كبيرة ومخلصة من الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، والتي لم تتردد لحظة في تقديم أي دعم للمؤسسات والإصدارات ورقيا أو إلكترونيا، فضلا عن المتابعة المستمرة وتذليل كل التحديات لانطلاقة المؤسسات في التطوير والتحديث، تحريريا وإداريا وتعظيم العوائد من استغلال الأصول، وأشادوا بتقدير أجهزة الدولة ومؤسساتها لصحافة مصر القومية وكوادرها.

وتضمنت قائمة المكرمين، الكاتب الصحفي علاء ثابت، عضو الهيئة العامة للاستعلامات، الدكتور محمد فايز فرحات، عضو الهيئة العامة للاستعلامات ورئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة، الكاتبة الصحفية نيفين كامل، عضو الهيئة العامة للاستعلامات، الكاتب الصحفي محمد فهمي، عضو الهيئة العامة للاستعلامات، الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الكاتب الصحفي محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، عضو اتحاد الصحفيين الأفارقة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الكاتب الصحفي أحمد أيوب، عضو اتحاد الصحفيين الأفارقة، الدكتور أيمن عبد الوهاب، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور أسامة السعيد، عضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، الكاتب الصحفي أحمد كمال، عضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، الكاتب الصحفي وليد طوغان، عضو لجنة الاستثمار الثقافي بالمجلس الأعلى للثقافة.