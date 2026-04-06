مفاوضات على حافة الانفجار.. ترامب يكشف دور فريقه السري لإنهاء الحرب مع إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن نائب الرئيس جي دي فانس "قد" يشارك في اجتماع مباشر للتفاوض على إنهاء الحرب مع إيران، وذلك ردًا على سؤال الصحفيين حول هذا الاحتمال.

وأكد الرئيس الأمريكي أن دي فانس، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، يتحدثون مع دول وسيطة بشأن الحرب مع إيران.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "إنهم جميعًا متفقون ويتحدثون معًا".

وكانت شبكة CNN قد أفادت في وقت سابق من يوم الاثنين بأن باكستان ومصر وتركيا تتوسط بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن المحادثات غير المباشرة توقفت الأسبوع الماضي، ويبدو أن الجهود المبذولة لعقد اجتماع مباشر قد توقفت.