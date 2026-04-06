كامل الباشا: الفن الفلسطيني توثيق للمعاناة.. ومصر الجناح الحامي للقضية

قال الفنان الفلسطيني كامل الباشا، إن الفن هو أداة لتوثيق المعاناة الفلسطينية والحفاظ على الذاكرة الوطنية، مشيدًا بالدور المصري الداعم للقضية.

وأوضح كامل الباشا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن شخصية “عم إبراهيم” التي أداها في مسلسل “صحاب الأرض”، تمثل صمود الذاكرة الفلسطينية، مؤكدا أن مصر تمثل الجناح الحامي لفلسطين والعرب، وتسهم فنيًا في إبراز القضية.

وأشار الفنان الفلسطيني، إلى أنه سيشارك خلال الفترة القادمة في فيلم "كولونيا" مع أحمد مالك، وفيلم "أسد" مع محمد رمضان، معبرًا عن فخره بالوسط الفني المصري وقدرته على الأداء باللهجة المصرية بسلاسة.