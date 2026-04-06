رصف 4 طرق جديدة بطول 5 كم في إسنا بالأقصر

عقد اللواء أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الاقصر اجتماعا مع المهندسة إلهام الشيباني وكيل وزارة الطرق لبحث تنفيذ أعمال رصف عدد من الطرق الحيوية داخل المركز، وذلك في إطار تحسين شبكة الطرق ورفع كفاءتها لتيسير حركة المواطنين والخدمات.

وشهد الاجتماع استعراض خطة الرصف الجارية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 2026، حيث تستعد الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا لتنفيذ أعمال رصف طريق مدخل قرية الحليلة شرق بداية من الطريق الزراعي الشرقي وحتى محطة صرف صحي الحليلة بطول يقارب 1 كم، بما يسهم في تحسين حركة التنقل وخدمة الأهالي بالقرية.

كما تتضمن الخطة رصف طريق مدخل قرية الحلة شرق بداية من الطريق الزراعي الشرقي وحتى المجمع الخدمي الحكومي بطول نحو 400 متر وبعرض حارتين، لتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية المختلفة.

وفي سياق متصل، تشمل أعمال الرصف داخل المدينة رصف طريق الخور بطول 1300 متر، إلى جانب رصف طريق مدخل الصحراوي أمام قرية النمسا بطول 3250 متر، بما يدعم الربط بين المناطق الحيوية ويعزز من كفاءة البنية التحتية.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا أن هذه الأعمال تأتي تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالأقصر، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين.