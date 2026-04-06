حفائر أثرية جديدة تدعم مكانة الأقصر بخريطة السياحة العالمية

أجرى الدكتور عبدالغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر جولة ميدانية لمتابعة سير أعمال حفائر البعثات المصرية العاملة بمنطقتي العساسيف وذراع أبو النجا بالبر الغربي لمحافظة الأقصر وذلك في إطار الحرص على متابعة العمل الأثري ميدانيا والوقوف على مستجدات الاكتشافات.

وشملت الجولة تفقد مواقع الحفائر التي تنفذها البعثات المصرية حيث تابع نسب الإنجاز ومعدلات العمل داخل المواقع الأثرية كما اطلع على ما تم التوصل إليه من نتائج أولية تعكس أهمية هذه المناطق التي تعد من أبرز المناطق الأثرية الغنية بالاكتشافات.

كما قام مدير عام آثار الأقصر بزيارة البعثة الإنجليزية العاملة بمنطقة الوديان الغربية حيث حرص على متابعة آخر ما أسفرت عنه أعمال الحفائر من اكتشافات جديدة إلى جانب مراجعة خطط العمل خلال الفترة المقبلة بما يساهم في تحقيق المزيد من النتائج التي تدعم مكانة الأقصر على خريطة السياحة العالمية.

وأكد الدكتور عبدالغفار وجدي خلال جولته على أهمية استمرار العمل بنفس الوتيرة مع الالتزام بالمعايير العلمية الدقيقة في أعمال الحفر والتوثيق مشددا على ضرورة الحفاظ على المكتشفات الأثرية والعمل على إبراز قيمتها التاريخية والحضارية بما يعكس عظمة التراث المصري القديم.