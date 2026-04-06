الداخلية تداهم أوكار الإجرام بأسيوط والأقصر.. مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 138 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظتى “أسيوط- الأقصر”.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع ( 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل عمد ، شروع فى قتل ، إتجار بالمخدرات ، سلاح ، سرقة بالإكراه") بنطاق محافظتى "أسيوط والأقصر" وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وبحوزتهم

(قرابة 600 كيلو جرام مواد مخدرة متنوعة "حشيش ، إستروكس , شابو ، هيدرو" – أكثر من 2,5 مليون قرص مخدر ومنشط – 106 قطعة سلاح نارى "37 بندقية آلية، 48 بندقية خرطوش ، 19 فرد خرطوش، 2 طبنجة") .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (138) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .