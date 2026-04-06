الراجل مات .. القبض على سائق توك توك دهس شخصا بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله إصطدام مركبة "توك توك" بأحد الأشخاص حال عبوره أحد الطرق مما أدى لوفاته بالغربية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 / الجارى تبلغ لقسم شرطة أول المحلة من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص "متوفى" (مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة) إثر وقوع حادث له ، وبسؤال نجله (عامل – مقيم بذات العنوان) أقر أنه حال عبور والده أحد الطرق بدائرة القسم إصطدمت به مركبة "توك توك" مُحدثة إصابته التى أودت بحياته ، ولاذ قائدها بالفرار.



أمكن تحديد وضبط مركبة التوك توك "بدون لوحات معدنية" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة دون قصد ، وهرب لخشيته تعرضه للمساءلة القانونية.



تم التحفظ على المركبة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

