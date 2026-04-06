استدرجها لمنزله.. تحقيقات موسعة في اتهام سائق بهتك عرض زميلة ابنته بالهرم

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في اتهام سائق بهتك عرض زميلة ابنته بعد استدراجها داخل منزله بمنطقة الهرم.

وقررت النيابة عرض الطفلة المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان ما لحق بها من إصابات، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق، في اتهامه باستدراج زميلة ابنته وهتك عرضها داخل منزله في منطقة الهرم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد تعرض فتاة لواقعة هتك عرض على يد سائق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين أن المتهم والد زميلتها وهتك عرضها داخل منزله بالهرم، وتمكن رجال الأمن من ضبطه وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.