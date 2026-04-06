الأربعاء.. أولى جلسات محاكمة عاطل اعتدى على ربة منزل بالسيدة زينب

تنظر محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء المقبل 8 أبريل الجاري، أولى جلسات محاكمة عاطل، لاتهامه بالاعتداء جنسيا على ربة منزل بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

تعود تفاصيل القضية إلى تلقي مباحث قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا من ربة منزل، اتهمت خلاله شابًا بمواقعتها كرهاً عنها داخل نطاق القسم.

وأفادت المجني عليها في أقوالها بأنها كانت تربطها بالمتهم علاقة عاطفية، قبل أن يستدرجها إلى مسكنه بأسلوب التحايل، حيث استغلت الثقة بينهما، لتفاجأ بقيامه بالاعتداء عليها دون رضاها.

وعلى الفور، شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث، نجح في تحديد هوية المتهم ومكان تواجده، حيث تم ضبطه عقب تقنين الإجراءات، وتبين أنه عاطل.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، ليتم تحرير المحضر اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمباشرة محاكمته، مع إخلاء سبيله بكفالة مالية على ذمة القضية.