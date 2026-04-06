طلاب السياحة والفنادق يتصدرون مشهد العطاء لإنقاذ مرضى السرطان بالأقصر

نظم طلاب كلية السياحة والفنادق حملة للتبرع بالدم لصالح مرضى السرطان، لدعم الحالات التي تتلقى العلاج داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر.

وشهدت الحملة إقبالًا كبيرًا من الطلاب، الذين حرصوا على المشاركة الفعالة والتبرع بالدم، إيمانًا منهم بأهمية دورهم في مساندة المرضى والمساهمة في إنقاذ الأرواح، خاصة في ظل الاحتياج المستمر لبنوك الدم داخل المستشفيات المتخصصة

وأكد المشاركون أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعمهم لمرضى السرطان، والتخفيف من معاناتهم، مشيرين إلى أن التبرع بالدم يعد من أبسط وأعظم صور العطاء الإنساني التي يمكن أن يقدمها الفرد للمجتمع

من جانبها، أشادت إدارة مستشفى شفاء الأورمان بهذه المبادرة الإنسانية، مؤكدة أن مثل هذه الحملات تمثل دعمًا حقيقيًا للمرضى، وتعكس وعي الشباب المصري وحرصه على المشاركة في الأعمال الخيرية والمجتمعية

وقال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان

"نعتز جدًا بروح العطاء اللي بنشوفها من شبابنا، وحملة طلاب السياحة والفنادق نموذج مشرف للشباب الواعي القادر يكون جزء حقيقي في دعم مرضى السرطان، التبرع بالدم مش بس إنقاذ حياة.. ده رسالة أمل بتوصل لكل مريض إنه مش لوحده

وأضافت إدارة المستشفى أن التبرع بالدم يلعب دورًا حيويًا في دعم خطط العلاج، خاصة في حالات الأورام التي تحتاج إلى نقل دم بشكل دوري، موجهة الشكر لطلاب الكلية على هذه اللفتة الإنسانية النبيلة

وتواصل مستشفى شفاء الأورمان تقديم خدماتها العلاجية بالمجان لمرضى السرطان من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار دورها الإنساني والطبي لخدمة أهالي صعيد مصر.