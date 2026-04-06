جامعة الأقصر تبحث تعزيز التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لدعم المنظومة الطبية

استقبلت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس الجامعة، الدكتور أحمد الملاح مدير هيئة الرعاية الصحية فرع الأقصر، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين كلية الطب بالجامعة والهيئة، في إطار دعم المنظومة الصحية وتطوير الخدمات الطبية بالمحافظة.

وأكدت رئيس الجامعة خلال اللقاء حرص جامعة الأقصر على مد جسور التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، خاصة في القطاع الصحي، بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، وتدعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد الملاح بدور الجامعة في دعم العملية التعليمية والبحثية، مؤكدًا أهمية التعاون مع كلية الطب في تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصحي، خاصة مع جهود تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، والتي تسعى إلى تحسين جودة الخدمات الطبية ورفع كفاءة الكوادر البشرية.