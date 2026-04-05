جولة ليلية مكثفة لنائب محافظ الأقصر لرفع كفاءة النظافة وإزالة الإشغالات بمدينة الأقصر

أجرى الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، جولة تفقدية ليلية بعدد من مناطق مدينة الأقصر، شملت شارع التليفزيون ومنطقة شرق السكة الحديد؛ وذلك لمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري.

وخلال الجولة، تم تنفيذ أعمال غسيل ونظافة لأرصفة شارع التليفزيون خلال الوردية المسائية بواسطة رجال ومعدات منطقة حي جنوب، مع استمرار الأعمال خلالها، إلى جانب نظافة شارع المحافظ بمنطقة العوامية، وشارع الخليج بحوض 18.

كما تم تنفيذ حملة نظافة مكثفة امتدت من أمام نادي المدينة حتى شارع التليفزيون، مرورًا بامتداد الشارع ومنطقة الموقف، وذلك بالتنسيق مع فريق الإنقاذ السريع، ومتابعة ميدانية من مسؤولي منطقة جنوب.

وفي السياق ذاته، دفعت شرطة المرافق بضباطين؛ لتنفيذ حملات إزالة الإشغالات بمنطقة شرق السكة الحديد، حيث تم تحرير محاضر للمخالفين، ورفع التعديات؛ لتحقيق الانضباط بالشارع.

وخلال الجولة، صرح نائب محافظ الأقصر بأن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات محافظ الأقصر، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات اليومية للحفاظ على النظافة العامة والتصدي لكافة أشكال الإشغالات والتعديات.