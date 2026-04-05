مصرع شخص سقط من قطار بمحطة إسنا جنوب الأقصر

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من أحد قطارات السفر داخل محطة إسنا جنوب محافظة الأقصر بعد أن انزلقت قدمه أثناء النزول.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارا يفيد بوقوع حادث سقوط أحد الركاب من القطار بمحطة إسنا وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى عبد الهادي بغدادي محمد خاطر، ويقيم بمحافظة القاهرة حيث اختل توازنه أثناء النزول من القطار ما أدى إلى سقوطه وإصابته بإصابات بالغة تسببت في وفاته في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.