خطة تطوير المنطقة السياحية بمعبد إسنا جنوب الأقصر

عقد اللواء أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمعبد إسنا جنوب الأقصر.

جاء الاجتماع بحضور المهندس أسعد مصطفى ممثل جهاز التعمير والإسكان، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات التنفيذية، حيث ضم الاجتماع مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمركز وممثلين عن الشركة المصرية للاتصالات، ومسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مدير مدير إدارة الطرق باسنا، ومسؤولي منطقة آثار إسنا ، وذلك لمناقشة سبل دفع العمل بالمشروع وتذليل أي معوقات

ناقش الاجتماع ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال المرافق بالمنطقة تمهيدًا لبدء أعمال تطوير الواجهات وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع المحيطة بما يتناسب مع القيمة التاريخية والسياحية للمعبد، كما تم التأكيد على تنفيذ قرارات الإزالة لبعض المباني غير الآمنة بالتنسيق مع الجهات المختصة

واستعرض مسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي الموقف التنفيذي، حيث تم الانتهاء من جانب كبير من أعمال الصرف الصحي وتنفيذ معظم الغرف المنزلية، مع تبقي عدد محدود سيتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات المعنية

كما تناول الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه التنفيذ، من بينها وجود بعض المرافق المتداخلة مثل كابلات الكهرباء وخطوط المياه والاتصالات، بالإضافة إلى بعض المباني التي تحتاج إلى تدخل عاجل، وهو ما يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا على ضرورة تكثيف الجهود والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية للمنطقة المحيطة بمعبد إسنا ودعم مكانتها كأحد أبرز المقاصد السياحية بمحافظة الأقصر