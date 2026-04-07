محافظ الأقصر يقود جولة ميدانية صباحية بشوارع المدينة ويوجه بإزالة الإشغالات

قام المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، بجولة ميدانية صباحية موسعة اليوم الثلاثاء، في إطار المتابعة اليومية الميدانية لشوارع وميادين مدينة الأقصر، وذلك برفقة رؤساء المدن ومسؤولي المتابعة الميدانية.

وشملت الجولة تفقد عدد من المحاور الحيوية، حيث بدأت من شارع صلاح سالم مرورًا بمزلقان القراريش، وصولًا إلى كوبري أبو الجود، ثم منطقة المطحن وميدان الملك عبد الله، واتجهت الجولة بعد ذلك إلى منطقة الكرنك وميدان الكومنولث.

وخلال جولته، شدد محافظ الأقصر على ضرورة إزالة كافة الإشغالات من الشوارع والطرق العامة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الانضباط بالشوارع وتحقيق السيولة المرورية، إلى جانب الاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري.

كما وجه بتنفيذ حملات نظافة مكثفة ورفع الإشغالات ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس الوجه اللائق لمحافظة الأقصر كمدينة سياحية عالمية.