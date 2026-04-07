حملة لضبط عربات الحنطور المخالفة.. وإزالة مطب عشوائي بحي جنوب في الأقصر

شن مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس المدينة، حملة موسعة بشوارع المدينة لضبط عربات الحنطور المخالفة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، بضرورة الاهتمام بتكثيف جميع الجهود للقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها، والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع، وإلزام سائقي الحنطور بوضع "حفاضات" للحناطير.

ورصدت الحملة قيام قائد إحدى عربات الحنطور المخالفة بالسير عشوائياً معترضاً الطريق بمنطقة مرحبا، وعلى الفور تم توقيف العربة حسب التعليمات المنظمة، وتم التحفظ عليها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر أن الحملات ستخرج بصورة يومية لضبط جميع العربات المخالفة تنفيذاً لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

شارك في الحملة حاتم جابر، سكرتير مجلس مدينة الأقصر، وأحمد عبد الصبور، مدير المتابعة الميدانية، وأحمد عبد العزيز، مدير إدارة النقل البطيء، وبمعاونة إدارة شرطة مرور الأقصر.

وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر، بالتصدي لجميع أعمال التعدي على حرم الطرق والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة، أوضح رئيس مدينة الأقصر أنه تم رصد قيام بعض المخالفين بعمل مطب خرساني عشوائي غير قانوني بشارع أحمد عصمت بحي جنوب تم صبه بالمونة الأسمنتية، ويشكل خطورة على الأهالي، ويشوه المظهر الجمالى والحضاري، فضلاً عن مخالفتة لشروط السلامة المرورية والمواصفات القياسية للمطبات.

وأكد رئيس مدينة الأقصر أنه على الفور، تم تكليف أيمن حسين، رئيس حي جنوب، بإزالة المطب برجال ومعدات منطقة جنوب خلال الوردية المسائية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.