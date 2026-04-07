يوم اليتيم.. توزيع ملابس جديدة على 260 طفل في 18 قرية بالأقصر

نجحت جمعية الأورمان فى تنظيم احتفالية كبرى بمحافظة الأقصر، تضمنت توزيع ملابس جديدة على 260 طفلا من الأطفال الأيتام بـ 18قرية بقرى البياضية والكرنك والشغب والصعايدة والاقالتة والسيول والقرنة والرزيقات بحرى ونجع الطويل والزناقطة وارمنت الوابورات والعبابدة والمحاميد بحرى والعوامية والعصارة والقبلى قامولا وارمنت الحيط بجميع مراكز محافظة الأقصر.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية ورسم البسمة على وجوه الأطفال بمناسبة يوم اليتيم.



وأكد السيد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالأقصر، أن هذه الفعاليات تهدف إلى تعزيز روح التكافل الاجتماعي، تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، مشيرًا إلى أن الملابس الموزعة تم اختيارها بعناية فائقة لتلبي أذواق الأطفال واحتياجاتهم، لضمان إدخال الفرحة الحقيقية على قلوبهم .

وشدد فرج الله على أن المديرية لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الرعاية للأيتام، وأنها تتابع بدقة كافة الفعاليات الميدانية لضمان تطبيق معايير الجودة والعدالة في التوزيع، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، موجهًا الشكر لكل المساهمين والمتطوعين الذين شاركوا في تنظيم هذا اليوم وإخراج الاحتفالية بهذا الشكل المشرف الذي يعكس تكاتف المجتمع المصري.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الأورمان تبدأ أولى فعاليتها وهى تلبيس الأطفال الأيتام ملابس جديدة فهى تواصل هذا العام احتفالاتها بيوم اليتيم من اجل إسعاد الأطفال الأيتام وبهدف لفت أنظار المجتمع إلى أهمية دعم قضايا الأيتام وأهمية توفير مستويات معيشة لهم وضرورة توفير مشروعات إنتاجية لإمهاتهم الأرامل لإعالتهم حتى يصلوا إلى بر الأمان.

وأوضح أن توزيع الملابس الجديدة تم وفق آلية تضمن الحفاظ على الكرامة الإنسانية للأطفال، حيث تم اختيار ملابس ذات جودة عالية تناسب مختلف الأعمار.

كما أشار إلى أن هذه الفعاليات تتم تحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية القاعدية في تلك القرى لضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

وصرح شعبان بأن احتفالات "يوم اليتيم" هذا العام لا تقتصر على توزيع الملابس فقط، بل تمتد لتشمل تنظيم رحلات ترفيهية وحفلات لتكريم الأطفال المتفوقين دراسياً، مشددًا على أن هدف الجمعية هو إدخال الفرح والسرور على هؤلاء الأطفال وإشعارهم بأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن.

يذكر أن جمعية الاورمان أطلقت إحتفالات يوم اليتيم بهدف لفت أنظار المجتمع والرأى العام الى قضايا الأيتام ومشكلاتهم وحث الجميع على الإهتمام بأبناء هذه الشريحة، وأن رعاية اليتيم لا تقتصر على يوم واحد، بل هي مسؤولية مستمرة تشمل التعليم والصحة والتمكين الإجتماعى، وصولًا به الى بر الأمان كفرد صالح ومنتج فى المجتمع.