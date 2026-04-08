مدير آثار الأقصر يتابع حفائر إسنا والطود ميدانيا

شهدت مواقع الآثار بمحافظة الأقصر، جولة ميدانية موسعة للدكتور عبدالغفار وجدي، مدير عام آثار الأقصر، لمتابعة أعمال البعثات الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وذلك في إطار الحرص على المتابعة المستمرة لمواقع العمل الأثري ودعم جهود الكشف والدراسة بالمناطق التاريخية المختلفة.

وشملت الجولة تفقد أعمال البعثات المصرية العاملة بكلٍ من معبد إسنا ومعبد الطود، حيث تابع مدير عام آثار الأقصر عن قرب سير أعمال الحفائر والدراسات الجارية داخل الموقعين، واطمأن على نسب الإنجاز ومعدلات الأداء، إلى جانب الوقوف على أحدث ما توصلت إليه فرق العمل من نتائج علمية ومكتشفات أولية، والتي تسهم في إلقاء الضوء على جوانب جديدة من الحضارة المصرية القديمة.

كما حرص خلال جولته على الاستماع إلى شرح تفصيلي من أعضاء البعثات حول طبيعة الأعمال المنفذة، وخطط العمل المستقبلية، والصعوبات التي قد تواجه فرق البحث الميداني، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمنهج العلمي الدقيق في أعمال الحفائر والتوثيق، بما يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية والأثرية للمواقع، وتحقيق أقصى استفادة علمية ممكنة.

ورافق مدير عام آثار الأقصر خلال الجولة كل من الدكتور بهاء عبد الجابر، مدير آثار البر الغربي، والدكتور محمود عبداللاه، المشرف على أعمال البعثات والحفائر بمنطقة آثار الأقصر، حيث تم عقد نقاش موسع حول آليات تطوير العمل داخل المواقع الأثرية، وسبل تقديم الدعم الفني واللوجستي للبعثات المصرية، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل ورفع كفاءته.

وأكد الدكتور عبدالغفار وجدي، خلال جولته، أن أعمال المتابعة الميدانية تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف دعم البحث الأثري وتعزيز مكانة الأقصر كأحد أهم المقاصد الأثرية والسياحية على مستوى العالم، خاصة في ظل ما تمتلكه من ثراء حضاري فريد وتنوع كبير في مواقعها الأثرية.

واختتمت الجولة بالتأكيد على استمرار أعمال المتابعة الدورية لكافة البعثات العاملة بالمحافظة، مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لضمان سير العمل وفق أعلى المعايير العلمية، بما يحقق إضافة حقيقية لرصيد الاكتشافات الأثرية ويسهم في توثيق تاريخ الحضارة المصرية القديمة للأجيال القادمة.