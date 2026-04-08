مدير آثار الأقصر يتابع حفائر إسنا والطود ميدانيا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرلمان العربي يدين اقتحام القنصلية الكويتية في مدينة البصرة
استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار
مخدرات ب95 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالجيزة
شوبير: الأهلي مهدد بعدم المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل
بعد إعلان الهدنة الأمريكية.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
بعد جدل الأحوال الشخصية.. مقترحات برلمانية عاجلة لضبط الرؤية والحضانة
مهتز نفسيا.. الداخلية تكشف تفاصيل وجود مشرد داخل غرفة صرف صحي بمطروح
الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ويؤكد دعم جهود التهدئة الإقليمية
الرئيس السيسي: التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران أثلج صدور الملايين من محبي السلام
أول تعليق من شوبير على تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن مباراه الأهلي وسيراميكا
مسئول بالمفاوضات: بيروت مشمولة باتفاق وقف النار.. وطلب لبناني من باكستان
جولة مفاجئة لوزير التعليم في عدد من مدارس الشرقية لمتابعة انتظام الدراسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مدير آثار الأقصر يتابع حفائر إسنا والطود ميدانيًا
شمس يونس

شهدت مواقع الآثار بمحافظة الأقصر، جولة ميدانية موسعة للدكتور عبدالغفار وجدي، مدير عام آثار الأقصر، لمتابعة أعمال البعثات الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وذلك في إطار الحرص على المتابعة المستمرة لمواقع العمل الأثري ودعم جهود الكشف والدراسة بالمناطق التاريخية المختلفة.

وشملت الجولة تفقد أعمال البعثات المصرية العاملة بكلٍ من معبد إسنا ومعبد الطود، حيث تابع مدير عام آثار الأقصر عن قرب سير أعمال الحفائر والدراسات الجارية داخل الموقعين، واطمأن على نسب الإنجاز ومعدلات الأداء، إلى جانب الوقوف على أحدث ما توصلت إليه فرق العمل من نتائج علمية ومكتشفات أولية، والتي تسهم في إلقاء الضوء على جوانب جديدة من الحضارة المصرية القديمة.

كما حرص خلال جولته على الاستماع إلى شرح تفصيلي من أعضاء البعثات حول طبيعة الأعمال المنفذة، وخطط العمل المستقبلية، والصعوبات التي قد تواجه فرق البحث الميداني، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمنهج العلمي الدقيق في أعمال الحفائر والتوثيق، بما يضمن الحفاظ على القيمة التاريخية والأثرية للمواقع، وتحقيق أقصى استفادة علمية ممكنة.

ورافق مدير عام آثار الأقصر خلال الجولة كل من الدكتور بهاء عبد الجابر، مدير آثار البر الغربي، والدكتور محمود عبداللاه، المشرف على أعمال البعثات والحفائر بمنطقة آثار الأقصر، حيث تم عقد نقاش موسع حول آليات تطوير العمل داخل المواقع الأثرية، وسبل تقديم الدعم الفني واللوجستي للبعثات المصرية، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل ورفع كفاءته.

وأكد الدكتور عبدالغفار وجدي، خلال جولته، أن أعمال المتابعة الميدانية تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف دعم البحث الأثري وتعزيز مكانة الأقصر كأحد أهم المقاصد الأثرية والسياحية على مستوى العالم، خاصة في ظل ما تمتلكه من ثراء حضاري فريد وتنوع كبير في مواقعها الأثرية.

واختتمت الجولة بالتأكيد على استمرار أعمال المتابعة الدورية لكافة البعثات العاملة بالمحافظة، مع تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لضمان سير العمل وفق أعلى المعايير العلمية، بما يحقق إضافة حقيقية لرصيد الاكتشافات الأثرية ويسهم في توثيق تاريخ الحضارة المصرية القديمة للأجيال القادمة.

الأقصر اخبار الأقصر اثار الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

إيران

مفاجأة.. النسخة الفارسية من خطة وقف الحرب في إيران تختلف عن «الإنجليزية» بشأن اليورانيوم

مجتبى خامنئي

ليست نهاية الحرب .. بيان عاجل من المرشد الإيراني بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار

العملات الأجنبية

آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم

الست من شوال

هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟.. الحكم الشرعي الكامل

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

هل يتم افتتاح حديقة الحيوان في شم النسيم؟.. اعرف الحقيقة

زيادة أسعار الكهرباء المنزلي والتجاري

اعرف هاتدفع كام.. زيادة أسعار الكهرباء المنزلي والتجاري لهذه الشرائح

محافظ الغربية

الغربية: تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر ضمن خطة ترشيد استهلاك الطاقة

بالصور

لوك كاجوال.. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار بظهورها

تحذير طبي من مشروبات الطاقة.. الإفراط فيها يهدد القلب والجهاز العصبي ويثير قلق الأطباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد