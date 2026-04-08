ضبط مخالفات تموينية بمحطات خدمة وتموين السيارات غرب الأقصر

شنت مديرية التموين بالأقصر حملة رقابية مكبرة على محطات خدمة وتموين السيارات غرب المحافظة، بالاشتراك مع اللجنة العامة للرقابة على المواد البترولية.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بشأن تكثيف الرقابة على المواد البترولية ومحطات الوقود والمستودعات والأسواق، وتنفيذًا لتعليمات عبدالرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وتكليفات معاون الوزير للمواد البترولية.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب محطة وقود قام بتجميع كمية قدرها 6067 لتر من السولار، و2068 لتر من بنزين 80، و978 لتر من بنزين 92، كما تم ضبط صاحب محطة أخرى لتجميعه كمية 3830 لتر من السولار، بالإضافة إلى ضبط صاحب محطة وقود ثالثة لقيامه بالتلاعب في مسدسات المحطة.

جاءت الحملة بقيادة أحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية، وبمشاركة مفتشي المديرية، وبالتعاون مع اللجنة العامة للرقابة على المواد البترولية برئاسة الدكتور وليد محمد عاطف.

وتؤكد مديرية التموين بالأقصر استمرار حملاتها الرقابية المكثفة لضبط المخالفين، ومواجهة مهربي الدعم والمتاجرين بالمواد المدعمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات حفاظًا على حقوق المواطنين والدعم المخصص لهم.