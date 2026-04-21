أكاديمية تحذر : السوشيال ميديا تعزز الانتشار .. والمحتوى السلبي هدفها

حذّرت الدكتورة شيماء علي عبد العزيز، أستاذ العلوم السياسية بـالمركز القومي للبحوث، من التأثير المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي على المشهد الإعلامي، مؤكدة أنها باتت تنافس بل وتتفوق في بعض الجوانب على وسائل الإعلام التقليدية من حيث الانتشار والتأثير.



وأوضحت "شيماء علي عبد العزيز" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن خطورة السوشيال ميديا تكمن في قدرتها على تقديم محتوى مشابه لما يقدمه الإعلام التقليدي، ولكن مع معدلات انتشار أوسع وردود فعل أكبر، مشيرة إلى أن استخدامها لم يعد مقتصرًا على الترفيه، حيث يعتمد نحو 20% من المستخدمين على هذه المنصات لمتابعة صناع المحتوى، وهي نسبة كبيرة في مجتمع يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة.



وأكدت أن الحل لا يكمن في المنع أو الحجب، بل في تنظيم الاستخدام، خاصة أن مستخدمي السوشيال ميديا ينتمون إلى مختلف الفئات العمرية.



وأضافت أن الإعلام التقليدي الذي كان يجمع الجمهور لم يعد بنفس التأثير، في حين تصاعد حجم المحتوى السلبي مقابل ندرة المحتوى الإيجابي.



وشددت على ضرورة تضافر جهود المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، إلى جانب استمرار الدراسات البحثية، مع أهمية التدخل التقني وتطوير أدوات قادرة على ترشيد المحتوى وتحسين جودته على منصات التواصل الاجتماعي.