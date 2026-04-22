الطماطم بـ 30 جنيهًا.. تعرف على أسعار الخضروات اليوم الأربعاء

قدم برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقرير فيديو عن أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 22 أبريل في أحد الأسواق.



وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار إنها متواجدة في منطقة التجمع الخامس، داخل أحد محال بيع الخضروات، لرصد الأسعار.



وكشف أحد التجار أن سعر البسلة يبلغ 45 جنيهًا، والكوسة 24 جنيهًا، والباذنجان ما بين 17 و25 جنيهًا، والخيار البلدي 25 جنيهًا، والفلفل الألوان 60 جنيهًا، والفاصوليا 44 جنيهًا.



وأشار إلى أن سعر الطماطم بـ 30 جنيهًا، موضحًا أن الأسعار كانت قد شهدت ارتفاعات كبيرة من قبل، حيث وصلت في بعض المناطق إلى 40 جنيهًا أو أكثر.



وأوضح أن سعر البصل يتراوح بين 12 و15 جنيهًا، والبطاطس 12 جنيهًا، مؤكدًا أن جميع السلع متوفرة، وأن زيادة الإنتاج تؤدي إلى انخفاض الأسعار.



وأضاف أن هذه الأسعار خاصة بمنطقة التجمع الخامس، مشيرًا إلى أن الطماطم هي السلعة الوحيدة التي ما زالت تشهد ارتفاعًا في الأسعار.