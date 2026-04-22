متحدث الكهرباء: العداد الكودي يحقق دقة الاستهلاك وينهي عيوب نظام الممارسة

أكد منصور عبد الغني، المتحدث بإسم وزارة الكهرباء ، أن نظام الممارسة كان تقدير جذافي لما يتم إستهلاكه من التيار الكهربائي للمواطن بالإتفاق بين الطرفين، أى أنه مبلغ ثابت يتم دفعه شهريا، وهذا كان يترتب عليه أن المواطن يستهلك بدون حساب، ويكون التقدير غير دقيق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه كان يترتب على ذلك هدر فى التيار الكهربائي وأضرار تعود على الإقتصاد القومي للدلة بصفة عامة، موضحا أن العداد الكودي كان فلسفة من قبل وزارة الكهرباء والطاقة لأداء لإحتساب التيار الكهربائي للمبني المخالف، الذى كان يتم التعامل عليه بواسطة تلك الممارسة.

وتابع: “الهدف من العداد الكودي أن يكون هناك دقة فى الحساب موضوعية وشفافية وأداة تحسب الإستهلاك الفعلي ويتم ويحصل من خلالها المواطن على حقه”، لافتا إلى أن العداد الكودي فقط لحساب إستهلاك المواطن من التيار الكهربائي ولا يترتب عليها أى حق قانوني للمبني أو للمشترك".